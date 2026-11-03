Bakan Işıkhan'dan emekli maaşlarına ek zam açıklaması! Ocak 2027 için çalışma başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu. Emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını belirten Işıkhan, Ocak 2027'den itibaren geçerli olması hedeflenen, yasal zamların yanı sıra ek iyileştirmeleri de kapsayan bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

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2027 yılı ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili çalışmalar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirten Bakan Işıkhan, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

"EMEKLİLERİMİZİN EKONOMİK KOŞULLARININ FARKINDAYIZ"

Bakan Işıkhan, emekli maaşlarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarımızla birlikte süreci değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çalışmalarımız neticelendiğinde, bunu, inşallah sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız, Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız."

Açıklama, emeklilerin ocak ayında alacağı enflasyon kaynaklı zamların yanı sıra ilave maaş düzenlemesi yapılması ihtimalini gündeme taşıdı.

Bakan Işıkhandan emekli maaşlarına ek zam açıklaması! Ocak 2027 için çalışma başladı

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamalarda da emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik alternatif modeller üzerinde çalışıldığını belirtmişti.

Yürütülen teknik çalışmalar kapsamında emekli maaşlarına enflasyon artışının yanı sıra refah payı eklenmesi seçeneği değerlendiriliyor.

Ancak refah payının oranı, ek iyileştirmenin hangi emeklileri kapsayacağı ve uygulanacak yönteme ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Bakan Işıkhandan emekli maaşlarına ek zam açıklaması! Ocak 2027 için çalışma başladı

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak maaş zammı, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanacak.

Memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı belirleyici olacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini Ocak 2027'de açıklamasıyla yasal artış oranları netleşecek.

Bunun üzerine yapılabilecek ilave düzenlemeler de nihai kararın ardından belli olacak.

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