Bakan Kacır'dan işsizlik değerlendirmesi: Son 12 yılın en düşük seviyesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mayıs ayı istihdam verileri açıklamasının ardından, hükümet kanadı işsizlik verilerine yönelik değerlendirmede bulundu. Katıldığı bir toplantıda Türkiye'nin ekonomik gidişatını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih, "İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık. İşsizlik oranımız yüzde 8,4 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi" dedi.

10 Temmuz'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istihdam verilerini paylaşmasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulunarak sanayicilerle istişare toplantısı yapan Bakan Kacır, Türkiye ekonomisinin ilerleyişine yönelik şunları söyledi:

"SON 12 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ" DEDİ

"İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı. İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık. İşsizlik oranımız yüzde 8,4 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. İhracatta cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerindeyiz. Bir başarı hikayesinin özeti niteliğindeki bu göstergeler asla tesadüfi değildir.

Devletimizin bu ülke için taş üstüne taş koyan her teşebbüsün her daim yanında yer alması ve özel sektörümüzün devletimizle omuz omuza hareketi bu başarı tablosunu ortaya çıkardı. Siyasi istikrarla tahkim edilen ekonomik istikrar, yeni yatırımların önünü açtı. Teknolojideki paradigma değişimlerinin tehdit değil aksine doğru adımlarla bir fırsat olduğu anlayışı bizler için yüksek teknolojili sektörlerde yeni atılımları mümkün kıldı."

TÜRKİYE'NİN İSTİHDAM VERİLERİ

10 Temmuz 2024 tarihinde X sosyal medya hesabından istihdam verilerini açıklayan Bakan Şimşek, "İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor" diyerek şu verileri paylaşmıştı:

"İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. ⁠İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi"