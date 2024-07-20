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Ünlü ekonomist Timothy Ash’ten Türkiye için çarpıcı tahmin: Moody's son olmayacak

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Ünlü ekonomist Timothy Ash’ten Türkiye için çarpıcı tahmin: Moody&#039;s son olmayacak
Hazine Ve Maliye Bakanı, Moody's, Timothy Ash, Haber

Ekonomi Haberleri

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltti. Tarihte ilk kez yaşanan gelişmenin ardından Türkiye'ye yönelik tahmin ve yorumlarıyla bilinen ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash’ten çarpıcı tahmin geldi. Ash "Türkiye'nin not artışları sürecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önderliğindeki ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dün tarihte ilk kez Türkiye'nin kredi notunu iki basamak birden yükselterek "B3"ten "B1"e yükseltti. Kararın ardından ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash’ten çarpıcı tahmin geldi.

MOODY'S SON OLMAYACAK

Türkiye'ye yönelik tahmin ve yorumlarıyla bilinen ünlü ekonomist, Moody's'in son olamayacağını vurguladı.

ŞİMŞEK'İN REFORMALARININ ETKİSİ BÜYÜK

2 kademe not artırımının nadiren görüldüğüne dikkati çeken Kıdemli Stratejist Timothy Ash, bu kararın Moody's'in Türkiye'nin kredi notu konusunda Standard & Poor's'un (S&P) ve Fitch Ratings'in ne kadar gerisinde olduğunu ve onlara yetişmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti. İngiliz ekonomist, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in reformlarının etkisini gösterdiğini ifade etti.

DAHA FAZLASI GELECEK

Ash, "Türkiye'nin kredi notunun 2 kademeli yükseltilmesi ve olumlu görünüm, daha fazlasının geleceğini gösteriyor" dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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