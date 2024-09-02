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Bakan Kacır'dan yapay zekâ açıklaması: Özel işletme sayısı 700’ü aştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Kacır&#039;dan yapay zekâ açıklaması: Özel işletme sayısı 700’ü aştı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamu kurumları yapay zekâ alanında Türkiye’de öncü ve yönlendirici rol oynamanın yanı sıra bu teknolojilerin kullanımı ile ilgili birçok alanda yenilikçi çözümler de geliştiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hâlihazırda kamu kuruluşlarında kamu yönetimi ve hizmetleri, güvenlik ve gözetim, eğitim, sağlık, finans, enerji, ticaret ve ulaşım gibi alanlarda yapay zekâ teknolojilerinden yararlandığını söyledi.

ESMA ALTIN ANKARA- 2023’te Kamu Araştırmaları Destek Grubu Kamu Yapay Zekâ Ekosistemi Çağrısı açıldığını belirten Kacır “Bu bağlamda, 6 kurumun projesi destekleniyor ve edinilecek deneyim doğrultusunda yapay zekâ alanında çözüm odaklı özel sektör, akademi ve kamu iş birliklerinin daha da çoğaltılması hedefleniyor” dedi.

Kacır, kamu kurumlarında yürütülen bazı yapay zekâ projelerinden örnekler vererek “Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü için büyük veri ve makine öğrenmesi tekniklerinin kullanıldığı ‘Büyük Veri Yönetim Projesi’, ‘Gümrük Tarama Ağı Projesi’; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Arazi Örtüsü Kullanımı Sınıflandırma ve İzleme Sistemi çerçevesinde yapay zekâ ile sınıflandırması yapılmasını sağlayan büyük veri sistemi; güvenlik alanında Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan projeler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki kayıp çocukların ailelerin tespit edildiği projeler” diye konuştu. Öte yandan Kacır, Türkiye’de yapay zekâ alanında ürün ve çözüm geliştiren özel sektör işletmesi ve girişim sayısının 700’ü aştığını, bu sayının her geçen gün arttığını dile getirdi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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