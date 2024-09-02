Bakan Kacır'dan yapay zekâ açıklaması: Özel işletme sayısı 700’ü aştı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Eylül 2024 02:15 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 02:16 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kamu kurumları yapay zekâ alanında Türkiye’de öncü ve yönlendirici rol oynamanın yanı sıra bu teknolojilerin kullanımı ile ilgili birçok alanda yenilikçi çözümler de geliştiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hâlihazırda kamu kuruluşlarında kamu yönetimi ve hizmetleri, güvenlik ve gözetim, eğitim, sağlık, finans, enerji, ticaret ve ulaşım gibi alanlarda yapay zekâ teknolojilerinden yararlandığını söyledi.