Bakan Kacır'dan yatırım müjdesi! Bir dünya devi Türkiye'ye geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 1 milyar dolarlık Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile yapılan anlaşmanın ardından Türkiye'ye yeni bir dünya devinin yatırım yapma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu. Bakan Kacır, bu gelişmenin "sürpriz olmayacağını" belirtti.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de büyük bir yatırım anlaşmasına imza atan BYD, Çin menşeli otomobil ithalatında gümrük muafiyetinden yararlanacak ve ek mali yükümlülükler uygulanmayacak. Bu adım, Çinli otomotiv devlerinden peş peşe yatırım kararlarının gelmesini sağladı.

Kacır, CNBC-e'de yaptığı açıklamada, “BYD'nin Türkiye'ye yatırım yapması ülkemiz için büyük bir umut kaynağı oldu. Avrupa'nın üçüncü büyük üreticisi olarak güçlü bir konumdayız ve Türkiye'de 13 marka üretim yapıyor. Çin, elektrikli araçlar ve batarya teknolojilerinde dünya lideri ve bu alanda önemli bir yükseliş içinde” dedi.

Bakan Kacır, “BYD, her gün 32 yeni patent geliştiren bir dünya devi. Türkiye'de üretim yapmasını çok istedik ve sonunda anlaşmayı imzaladık. Bu yatırımla doğrudan 5 bin, dolaylı olarak ise 25 bin kişiye istihdam sağlanacak. Önümüzdeki hafta BYD’nin teşvikleri hakkında daha detaylı bilgi vereceğiz” diye konuştu.

Ayrıca Kacır, “Yatırımcılarla iletişimimiz sürüyor ve bir başka büyük yatırım anlaşması yakın zamanda yapılabilir. Yabancı sermaye adımlarını hızlandırmak için çalışıyoruz” dedi.

Bakan Kacır, Türkiye’nin içten yanmalı motor üretiminin payını azaltarak hibrit ve elektrikli araç üretimini artırmayı hedeflediklerini ve bu konuda ciddi adımlar attıklarını ifade etti. Ayrıca, yüksek teknoloji yatırımlarını desteklemek amacıyla yeni teşvik programları ve sanayi politikaları geliştireceklerini belirtti.