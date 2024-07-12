E-Devlet ve banka hesaplarınız tehlikede: 10 milyar parola çalındı!

Darkweb'de yayımlanan 10 milyar parolalık devasa veri seti, dünya genelinde milyonlarca kişinin e-Devlet ve banka hesaplarını tehlikeye attı. Siber güvenlik uzmanları, herkesin şifrelerini acilen değiştirmesi gerektiğini belirtiyor.

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DarkWeb üzerinde yayınlanan bu devasa parola listesi, siber güvenlik uzmanlarını harekete geçirdi. Bu olay, üç yıl önce yaşanan ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği büyük veri sızıntısının bir benzeri olarak görülüyor. Olayın ardından, uzmanlar tüm e-Devlet ve banka şifrelerinin acilen değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, "Bu veri sızıntısı, parolaları kırmak için kullanılan ve herkesin parolasını içerebilecek 'wordlist'lerin yayınlanmasıdır" dedi. Akdemir, kullanıcıların farklı platformlarda aynı şifreyi kullanmamaları gerektiğini vurgulayarak, hacklenen sitelerin veri tabanlarından elde edilen parolaların bu tür listelerde yer aldığını belirtti.

DOLANDIRICILARIN YÖNTEMLERİ

Hackerlar, ele geçirilen verilerle kullanıcıların güvenini kazanacak bilgileri topluyor. Akdemir, kullanıcıların cep telefonlarına gelen SMS doğrulama kodlarını isteyen çağrılara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Bu tür dolandırıcılık girişimlerinde, kullanıcıların bankacılık işlemleri veya kredi başvuruları için doğrulama kodlarını elde etmeye çalıştığını belirtti.

GÜVENLİK OLARAK NE YAPILMALI?

Siber güvenlik uzmanları, bu tür saldırılara karşı uyanık olmanızı ve şifrelerinizi düzenli olarak güncellemenizi tavsiye ediyor. Kullanıcılar çalınan şifreleri hesaplarında değişiklik yapmadan kullanmaya devam ettiği takdirde ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorlar.

Şifreleriniz çalınsa dahi artık akıllı telefonlarda bulunan iki adımlı doğrulama ve bankacılık sektöründe yıllardır aktif olan 3D güvenlik önemleri banka ve e devlet hesabınızın çalınmasını oldukça zorlaştırıyor.

Şu anda kullanıcılar önemli uygulamalarda güçlü şifreler kullandığı taktirde herhangi bir problem ile karşılaşmayacaklardır.