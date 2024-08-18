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Bakan Şimşek 'Bakanlık kapınızı çalacak' demişti... Mobilya sektörüne eş zamanlı baskın

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Şimşek &#039;Bakanlık kapınızı çalacak&#039; demişti... Mobilya sektörüne eş zamanlı baskın

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mobilya sektöründe kayıt dışı faaliyet gösteren firmaları radarına alırken bir ay boyunca üretimin yoğun olduğu 29 ilde eş zamanlı 17 bin 258 mükellef denetlendi, yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2 hafta önce "Çok kazananlar mutlaka Maliye kapınızı çalacak" ifadelerini kullanmıştı. Dikkat çeken bu ifadenin ardından Bakanlık harekete geçmişti. Mobilya sektörüne odaklanan Gelir İdaresi Başkanlığı, ülke genelinde eş zamanlı denetimlerine başladı. Bir ay boyunca mobilya imalatçıları ve imalata katkıda bulunan ilişkili sektörlerde saha denetimi yapıldı.

Bakan Şimşek 'Bakanlık kapınızı çalacak' demişti... Mobilya sektörüne eş zamanlı baskın - 1. Resim

53 MİLYON TL CEZA KESİLDİ!

Bu kapsamda, ağaç ve orman ürünleri toptan satışı, ham mobilya imalatı, kesim, boya, vernik gibi fason iş yapanlar, hırdavatçılar, kumaş ve sünger gibi yardımcı ürünleri satanlar, avize, cam, aksesuar, halı, kilim, perde satışı yapanlarla toptan ve perakende mobilya satışı gerçekleştirenler denetlendi.

Denetimlerde, kayıt dışı faaliyet, işletmeye ait olmayan POS cihazı kullanımı, IBAN aracılığıyla yapılan tahsilatlarda belge düzenlenmesi, başkasına ait banka hesapları üzerinden tahsilat yapılması, işletmede belge düzenine uyum, doğru KDV oranı uygulanması, kayıt dışı işçi çalıştırılması ile iş yeri kira bedelinin banka kanalıyla ödenmesi gibi hususlar kontrol edildi.

Buna göre, bir ay boyunca mobilya ve bağlantılı sektörlerde 17 bin 258 mükellef denetlendi ve yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

Denetimlerde, 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi, 61 mükellefte KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin uyumsuzluk bulundu.

Ekipler, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN'ı kullanarak tahsilat yaptığını, 61 mükellefin de işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığını tespit etti.

Bakan Şimşek 'Bakanlık kapınızı çalacak' demişti... Mobilya sektörüne eş zamanlı baskın - 2. Resim

463 FİRMANIN MÜKELLEFİYET KAYDI YOK

Denetimlerde 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadan çalıştığı saptanırken 52 işçinin kayıt dışı çalıştığı görüldü ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi.

Gelir İdaresi, iş yerlerinin giriş çıkışlarında sevkiyat yapan araçların gerekli belge düzenine uyup uymadığını da eş zamanlı kontrol etti.

Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen ve kayıt uyumsuzluğu bulunan firmalarda fiili envanter çalışması yapılarak, mal sayımı gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan tespitler tasnif edilerek gerekli vergi incelemelerine de başlandı.

Bakan Şimşek 'Bakanlık kapınızı çalacak' demişti... Mobilya sektörüne eş zamanlı baskın - 3. Resim

BAKAN ŞİMŞEK: 'MALİYE KAPINIZI ÇALACAK' DEMİŞTİK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, gerekli denetim ve yoklama çalışmalarının tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar devam edeceğini, denetimlerin her sektörde artarak süreceğini söyledi.

Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vurgulayan Şimşek, "Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Denetimlerimiz, sektörler kayıt dışı faaliyet gösterenlere odaklanıyor. 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak' demiştik, başta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye devam edeceğiz." dedi.

Şimşek, kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ettiklerine dikkati çekerek, dürüst mükelleflerin de her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Maliye ekiplerinin sürekli sahada olacağını dile getiren Şimşek, hedefin vergide adalet ve etkinlik olduğunu kaydetti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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