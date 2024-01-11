Bakan Şimşek valilere seslendi, 'Harcamalara ve tasarrufa dikkat edin'

11 Ocak 2024 05:28 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 05:35

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 81 şehrin valisiyle bir araya gelerek önemli uyarılarda bulundu. Mali disiplinin sağlanması konumunda valilere önemli görevler düştüğünü belirten Şimşek “Bu kapsamda; tasarruf tedbirlerine uyum, harcamaların rasyonelleştirilmesi, yerelde yapılan kamu yatırımlarının takibi, kayıt dışılıkla mücadele, sosyal yardımların etkin kullanımı ve deprem harcamalarında vatandaş farkındalığının artırılması gibi hususlarda valilerimizin desteğini bekliyoruz. Taşıt kullanımından, tanıtım giderlerine kadar birçok alanda tedbirler var. Bu kapsamda valilerimiz illerinde; gerekli tedbirleri almalı, uygulamayı izlemeli ve uygulamaları denetlemeli” diye konuştu. Şimşek Valiler Toplantısı’nda şunları kaydetti:

Harcamaları valiliklerimizin desteğiyle gözden geçireceğiz. Harcamalarda mükerrerlik var mı? Harcamalar istenen sonucu sağlıyor mu? Harcamaları daha düşük maliyetle gerçekleştirmek mümkün mü? gibi soruları detaylıca değerlendireceğiz. Buradan sağlayacağımız kaynağı nitelikli büyümeye, ihracata ve istihdama aktaracağız.

Valiliklerimiz kısıtlı kamu kaynaklarını tasarruf anlayışı içinde, öncelikli alanlara kullanmalıdır. Dolayısıyla kamu yatırımları titizlikle takip edilmeli ve aksayan noktalarda merkez düzenli olarak bilgilendirilmeli.

Kayıt dışılık ile mücadele kapsamında saha denetimleri önemli. İçişleri Bakanlığı iş birliği ile kayıt dışı satılan malların tespitine yönelik denetimlere devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığımız ile günübirlik kiralamaların tespitine yönelik de yakın temas içindeyiz. Saha denetimlerinde bir diğer alan da akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilere yönelik denetimler. Denetimlerde önemli miktarda kaçak akaryakıt, bandrolsüz alkollü içki ve tütün mamulü yakalandı. Bu alanda oluşan kayıt dışılık doğrudan bütçe gelirlerini olumsuz etkiliyor.

Sosyal yardımlara bu sene bütçeden 497 milyar lira kaynak aktardık. Bu kaynağın 120 milyar lirası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na aktarılacak. Ancak fon kaynaklarını daha etkin kullanmalıyız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederken ve yardım yaparken; sosyal adaletin gözetilmesi, mükerrerliklerin önlenmesi ve iş gücüne katılıma da mâni olunmaması konusunda hassasiyet gerekiyor.

Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması ve depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için 2023 bütçesinden yaklaşık 950 milyar lira harcadık. Deprem sebebiyle aldığımız gelir tedbirlerinin toplamı ise 404 milyar lira. Yani yaptığımız harcamalar topladığımız vergilerin yaklaşık 2,4 katıdır. 2024 yılında ise bütçeden deprem harcamalarında kullanılmak üzere 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayırdık. Devlet olarak kaynaklarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz.