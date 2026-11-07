Bakan Şimşek'ten dikkat çeken enerji açıklaması! "Türkiye için seçenek değil, zorunluluk"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT World Forum 2026'da yaptığı açıklamalarda savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yaşanan enerji tedarik şokunun geçmiş krizleri geride bıraktığını belirten Şimşek, "Enerji güvenliğini güçlendirmek Türkiye gibi bir ülke için seçenek değil, zorunluluk" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın küresel ekonomi ve enerji piyasaları üzerindeki etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026'ya katılan Şimşek, savaşın ardından bölgenin yeniden şekilleneceğini belirterek Türkiye'nin enerji güvenliği, lojistik ve ticaret koridorlarına yönelik yatırımlarını artırması gerektiğini söyledi.

Küresel ölçekte büyük bir enerji tedarik şoku yaşandığını vurgulayan Şimşek, mevcut durumun geçmişteki enerji krizleriyle karşılaştırıldığında çok daha büyük boyutta olduğunu ifade etti.

Şimşek, "Savaştan nasıl toparlanacağına ve savaşın bölgeyi nasıl şekillendireceği ile alakalı, kısa dönemde baktığımız zaman çok büyük bir enerji tedarik şoku bulunmakta. Bu şu ana kadar görülmüş en büyüğü. Şu an tecrübe ettiğimiz şey, 1973-1974 petrol ambargosunun iki katı ve 2022'deki Rusya-Ukrayna enerji dağılımının 7 katlık bir durumu oluyor. Küresel ekonomi, bunu kaldırabilecek bir seviyede değil" diye konuştu.

"TOPARLANMA DAHA HIZLI OLABİLİR AMA İRAN BİR SORU İŞARETİ"

Savaşın bölge ülkelerinin ticaret hacimlerini olumsuz etkilediğini belirten Şimşek, ihracat ve ithalatta ciddi kayıplar yaşandığını söyledi. Küresel büyüme oranlarının gerilediğini ve finansal koşulların sıkılaştığını kaydeden Şimşek, enflasyondaki artışta savaşın da etkili olduğunu dile getirdi.

Bölgede henüz kalıcı bir barış ortamının sağlanamadığını ifade eden Şimşek, barışın tesis edilmesi halinde toparlanma sürecinin başlayabileceğini belirtti.

Şimşek, "Bölgelerin çoğu aslında gerilemede. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Ön tarafta olan ülkeler oldukça fazla bir seviyede ihracat ve ithalat hacimlerinde büyük bir zarar gördü. Küresel açıdan baktığınız zaman büyüme oranları oldukça azalmış durumda. Finansal koşullar daha da sıkılaştırıldı, çünkü enflasyon artıyor. Hepsi savaştan ötürü olmuyor ancak savaşın da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Henüz bir barış elde edemedik. Bir barış sağlanabilirse, toparlanma sürecine giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. Körfez ülkelerinin kaynakları mevcut. Toparlama çok daha hızlı olabilir ama İran bir soru işareti" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ GÜVENLİĞİ TÜRKİYE İÇİN ZORUNLULUK"

Savaşın bölgenin ekonomik ve stratejik yapısını değiştireceğini belirten Şimşek, kalıcı barış sağlanmadan sürdürülebilir bir toparlanmanın mümkün olmayacağını söyledi.

Körfez ülkelerinin önemli bir sermaye birikimine sahip olduğunu ancak bu kaynakların büyük bölümünün bölgeye yatırım olarak yönelmediğini belirten Şimşek, savaş sonrasında sermaye hareketlerinde değişiklik yaşanabileceğine işaret etti.

Ülkelerin stratejik bağımlılıklarını azaltmaya ve altyapılarını güçlendirmeye yöneldiğini kaydeden Şimşek, Türkiye'nin de lojistik, bağlantı sistemleri ve ticaret koridorlarına yatırım yapmasının önemini vurguladı.

Şimşek, "Eğer hiçbir şekilde kalıcı bir barış olmazsa, kalıcı bir toparlanmadan bahsedemeyiz bu alan için. Bu savaşın bölgeyi yeniden şekillendireceği bilinen bir şey. CSS ülkelerinin oldukça büyük bir zenginliği bulunmakta ve bu zenginlik genellikle bölgeye yatırımlık bir şekilde değil. Bu ülkelerin çoğu; Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve diğerleri sermaye ihracatı yapanlar oluyor. Savaş bir fark oluşturacak mı? Evet muhtemelen oluşturacak. Belki de sermaye geçişleri olacak. Stratejik bağımlılıklar ve kilit noktalardan kurtulmak. Genellikle ülkeler şu an altyapıdaki zorlukları nasıl aşabileceklerine bakıyorlar. Daha iyi bir lojistik, daha iyi bir bağlanabilirlik sistemini gözden geçiriyoruz. Bölgesel bağlantıları arttırmak amaçlı yatırımlar çok önemli. Çoklu model, ticaret koridorlarının oluşturulması gerekiyor riski azaltmak amaçlı. Enerji güvenliğini güçlendirmek Türkiye gibi bir ülke için seçenek değil, zorunluluk. Bunlar, savaş sonrası Türkiye'yi şekillendirecek şeyler" dedi.

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken enerji açıklaması! "Türkiye için seçenek değil, zorunluluk"

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİ İTHALATINDA İLK 10'A GİREBİLİR

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine de değinen Şimşek, son 10 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve sektördeki yatırımların rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisi ekipmanları ithalatında bu yıl ilk 10 ülke arasına girebileceğini belirten Şimşek, geçen yıl 11'inci sırada bulunulduğunu hatırlattı.

Şimşek, "Türkiye, son 10 yılın içerisinde çok güçlü başarılar elde ediyor. Büyüyen bir savunma sanayisi temeli oluşturmakta. Bu durum aynı zamanda dokunulmak bir etki oluşturuyor. Savunma sanayisine yapılan yatırımlar oldukça yükseldi, rekor seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. Türkiye, savunma sanayisi için ithalat noktasında bu yıl ilk 10'a girebilir, geçen sene 11'deydik. Ekipmanlara baktığımız zaman 18 milyar dolarlık sipariş verilmiş durumda. 4 binden fazla şirket, savunma sanayisi sektörü içerisinde çalışıyor" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala