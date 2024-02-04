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    • Bakan Şimşek'ten 'Fatih Karahan' açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Şimşek&#039;ten &#039;Fatih Karahan&#039; açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
    Mehmet Şimşek, TCMB, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasının ardından sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yayımladı. Karahan'ı tebrik eden Şimşek, "Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yerine atanan TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Karahan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karahan'ı tebrik eden Şimşek, "Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

    "BAŞKAN VE EKİBİNE GÜVENİMİZ TAMDIR"

    X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Fatih Karahan'ı tebrik eden Şimşek, şunları kaydetti:

    "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

    Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

    Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

    Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

    Bakan Şimşek'ten 'Fatih Karahan' açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam

    FATİH KARAHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

    Bugün göreve başlayan Fatih Karahan, göreve gelir gelmez para politikasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Merkez Bankası'nın temel önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirten Karahan, "Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

    Enflasyon, hedeflerle uyumlu seviyelere gerileyene kadar parasal sıkılığı koruyacaklarını vurgulayan Karahan, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mehmet ŞimşekTCMB
    Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten 'Fatih Karahan' açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
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