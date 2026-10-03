Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten ihracat rekoru sonrası dikkat çeken 'cari açık' mesajı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bakan Şimşek'ten ihracat rekoru sonrası dikkat çeken 'cari açık' mesajı
Başlık ResmiBakan Şimşekten ihracat rekoru sonrası dikkat çeken cari açık mesajı

Eylül ayında ihracat rekorları kırılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını belirten Bakan Şimşek, "Jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." dedi.

Kaydet
|

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, ihracatın eylülde yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolarla, ocak-eylül döneminde ise yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolarla rekor kırdığını duyurdu. Ayrıca OVP'deki 282 milyar liralık 2026 ihracat hedefinin şimdiden aşıldığını belirtti. Bakan Bolat'ın paylaştığı verilerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir değerlendirme geldi.

ÖNERİLEN HABERLER
Bakan Bolat eylül rakamlarını açıkladı! İhracatta yeni rekorlar, OVP hedefi aşıldı
EKONOMİ

Bakan Bolat eylül rakamlarını açıkladı! İhracatta yeni rekorlar, OVP hedefi aşıldı

"CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANI..."

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Şimşek, "İhracat eylülde yıllık yüzde 15,4 arttı. İhracat artışı ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 5,2 olurken, yıllıklandırılmış ihracat 283,7 milyar dolara ulaştı. Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Akaryakıtta rüzgar tersine döndü! Tarih belli oldu, büyük indirim geliyor
TASARRUF ORTAĞIM

Akaryakıtta rüzgar tersine döndü! Tarih belli oldu, büyük indirim geliyor

"REEL SEKTÖRÜMÜZÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Döviz dönüşüm desteğinde uygulama şartlarını daha esnek ve sade hale getirerek, bu imkândan yararlanabilecek firma sayısını artırdık. Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.