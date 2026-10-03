Bakan Şimşek'ten ihracat rekoru sonrası dikkat çeken 'cari açık' mesajı

Eylül ayında ihracat rekorları kırılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını belirten Bakan Şimşek, "Jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, ihracatın eylülde yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolarla, ocak-eylül döneminde ise yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolarla rekor kırdığını duyurdu. Ayrıca OVP'deki 282 milyar liralık 2026 ihracat hedefinin şimdiden aşıldığını belirtti. Bakan Bolat'ın paylaştığı verilerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir değerlendirme geldi.

"CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANI..."

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Şimşek, "İhracat eylülde yıllık yüzde 15,4 arttı. İhracat artışı ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 5,2 olurken, yıllıklandırılmış ihracat 283,7 milyar dolara ulaştı. Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." dedi.

"REEL SEKTÖRÜMÜZÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Döviz dönüşüm desteğinde uygulama şartlarını daha esnek ve sade hale getirerek, bu imkândan yararlanabilecek firma sayısını artırdık. Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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