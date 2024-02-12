Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Bakan Şimşek'ten 'kira artışı' açıklaması: Önüne geçilecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bakan Şimşek&#039;ten &#039;kira artışı&#039; açıklaması: Önüne geçilecek
    Bakan Şimşek, Kira Artışı, Konut Fiyatları, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'li milletvekilinin kira artışlarına yönelik soru önergesine cevap verdi. Gerçek kira artışını açıklayan Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu açıkladı. Konut fiyatlarındaki artışın önüne geçileceği belirten Şimşek, bunun için konut arzının artırılacağını ve yeni projelerin geliştirileceğini belirtti.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesine cevap verdi.

    Şimşek, 2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirterek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

    Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının Ekim ayında yüzde 7,91'e, Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade etti.

    "ÖNÜNE GEÇİLECEK"

    Kira ve konut fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için adımlar atacaklarını söyleyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

    "Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Bakan ŞimşekKira ArtışıKonut Fiyatları
    Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten 'kira artışı' açıklaması: Önüne geçilecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sevgililer Günü'nde gül almak lüks oldu: Tane fiyatı bile cep yakıyor! Dalında 25, tezgahta 150 TL - EkonomiSevgililer Günü'nde gül almak lüks oldu!Bakan Göktaş açıkladı: Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı - EkonomiBakan Göktaş açıkladı: Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldıCevdet Yılmaz işsizlik verilerini değerlendirdi: Tüm zamanların rekoru... - EkonomiCevdet Yılmaz işsizlik verilerini değerlendirdiTÜİK, Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı - Ekonomiİşsizlik yılı tek hanede kapattıMotorine büyük zam yolda! Litre fiyatı 45 lirayı görecek - EkonomiMotorine büyük zam yolda!THY'de Sevgililer Günü kampanyası başladı! Yüzde 40 indirimle uçak bileti fırsatı - EkonomiTürk Hava Yolları'nda indirimli bilet fırsatı!Primsiz kalan hisselere dikkat! 9000'lik borsada yatırımcı ne yapacak? - EkonomiBorsada yükseliş sürer mi, kâr satışı gelir mi?Altında ‘ayar’ iyice bozuldu! Onsla birlikte gram da… - EkonomiAltında ‘ayar’ iyice bozuldu! Onsla birlikte gram da…ABD faizleri yükseliyor dolarda stres artıyor! Yeni haftada zirveye yakın - EkonomiABD faizleri yükseliyor dolarda stres artıyor!Türk tekstilcisinden Viyana kuşatması! Homeland ile Avusturya’ya üs kurdu - EkonomiTürk tekstilcisinden Viyana kuşatması! Homeland ile Avusturya’ya üs kurdu
    Sonraki Haber Yükleniyor...