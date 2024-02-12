Bakan Şimşek'ten 'kira artışı' açıklaması: Önüne geçilecek

Düzenleyen: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Şubat 2024 12:02 - Güncelleme: 12 Şubat 2024 12:02 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'li milletvekilinin kira artışlarına yönelik soru önergesine cevap verdi. Gerçek kira artışını açıklayan Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu açıkladı. Konut fiyatlarındaki artışın önüne geçileceği belirten Şimşek, bunun için konut arzının artırılacağını ve yeni projelerin geliştirileceğini belirtti.