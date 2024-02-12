Bakan Şimşek'ten 'kira artışı' açıklaması: Önüne geçilecek
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'li milletvekilinin kira artışlarına yönelik soru önergesine cevap verdi. Gerçek kira artışını açıklayan Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu açıkladı. Konut fiyatlarındaki artışın önüne geçileceği belirten Şimşek, bunun için konut arzının artırılacağını ve yeni projelerin geliştirileceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesine cevap verdi.
Şimşek, 2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirterek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.
Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının Ekim ayında yüzde 7,91'e, Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade etti.
"ÖNÜNE GEÇİLECEK"
Kira ve konut fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için adımlar atacaklarını söyleyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı