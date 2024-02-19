Bakan Uraloğlu İstanbul trafiğinin reçetesini verdi: Tek çözüm 600 kilometrelik metro

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'un trafiğini çözecek planı açıkladı. AK Parti İBB adayı Murat Kurum ile trafik meselesini istişare ettiklerini söyleyen Uraloğlu, İstanbul'un trafiğinin yerüstündeki yollarla değil, yeraltındaki metrolarla çözülebileceğini söyledi. Uraloğlu, trafik probleminin sona ermesi için metro hattının 600 kilometre daha artması gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın nüfus bakımından en büyük kenti konumundaki İstanbul, neredeyse her saat trafik sıkışıklığının yaşandığı bir kent haline geldi. Trafik sıkışıklığının yanı sıra, metro ve otobüs duraklarında da insan yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor. Mega kentin nüfusu giderek artarken, yolların ve ulaşım ağlarının yetersiz kalması en büyük sorunu oluşturuyor.

Konu yerel seçimler için de en önemli gündem maddeleri arasında yer alırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sorunun reçetesini açıkladı.

Hürriyet'e konuşan Uraloğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ile trafik konusunda istişare ettiklerini söyledi.

"600 KİLOMETRELİK METRO HATTI GEREKİYOR"

Projelerin paylaşıldığını ve İstanbulun ulaşım sorununun yüzeyden çözmenin artık mümkün olmadığını söyleyen Uraloğlu, "Yani yerüstünde ulaşımı çözemezsiniz. Yeraltına, yani metrolara inmeniz lazım. Onun için de toplam 1004 kilometrelik bir metro hattı gerekiyor" dedi.

Bu hedefin devam eden inşaatlarla birlikte 400 kilometrelik bir hattın bitirildiğini söyleyen Uraloğlu, "Demek ki daha 600 kilometrelik bir metro hattı gerekiyor. Ve bize göre öncelik burada. Elbette Allah korusun bir deprem riskine karşı mutlaka dönüşüm diyoruz" diye konuştu.