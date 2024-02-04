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    • İstanbul'un trafiğine çare olacak! Bakan Uraloğlu ‘Serbest Geçiş Sistemi’nin detaylarını paylaştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul&#039;un trafiğine çare olacak! Bakan Uraloğlu ‘Serbest Geçiş Sistemi’nin detaylarını paylaştı
    İstanbul, Serbest Geçiş Sistemi, Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da TEM Otoyolu'nda uygulanacak 'Serbest Geçiş Sistemi'nin detaylarını paylaştı. Uraloğlu, "Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik" dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği otoyollardaki 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada, kalan 86 noktada da yeni sistemin devreye alınacağını belirten Uraloğlu, gişe sorunun ortadan kalkmasıyla vatandaşların hızlı ve güvenli geçişini sağlayacaklarını bildirdi. 

    Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik. 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız."

    İstanbul'un trafiğine çare olacak! Bakan Uraloğlu ‘Serbest Geçiş Sistemi’nin detaylarını paylaştı

    İSTABUL'DA SİSTEMLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

    İstanbul'da sistemle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

    "Göz bebeğimiz İstanbul'da en büyük problemlerden biri trafik dedik ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık. Gişelerde ödeme alma noktasında yaşanan trafik problemini takip ettik. Arkadaşlarımızla 'bu noktada neler yapabiliriz' diye çalışmalar yaptık ve Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye almaya karar verdik."

    İstanbul'un trafiğine çare olacak! Bakan Uraloğlu ‘Serbest Geçiş Sistemi’nin detaylarını paylaştı

    "5 FARKLI GİŞE BÖLGESİNDE DAHA UYGULAMAYI PLANLIYORUZ"

    Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulama yerini serbest geçişe bırakıyor. Böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz.

    İstanbul'un trafiğine çare olacak! Bakan Uraloğlu ‘Serbest Geçiş Sistemi’nin detaylarını paylaştı

    6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz ve ihale hazırlıklarına devam ediyoruz. Böylece trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."

    Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar'ı gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini bildiren Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulSerbest Geçiş SistemiBakan UraloğluKarayolları Genel Müdürlüğü
    Haberler > Ekonomi > İstanbul'un trafiğine çare olacak! Bakan Uraloğlu ‘Serbest Geçiş Sistemi’nin detaylarını paylaştı
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