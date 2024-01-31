TEM otoyolu kabusu sona eriyor! Bakan Uraloğlu İstanbul için müjdeyi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm İstanbulluları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, megakentin kronik trafik sorununun hafifletilmesi için TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişeler kaldırılacak.

İstanbul'un trafik sorunu vatandaşların en önemli gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Konuyla ilgili İstanbullulara müjde veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trafiği hafifletmek için atılacak yeni adımı açıkladı. Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarında bulunan gişelerin kaldırılacağını duyurdu.

SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ UYGULANACAK

Gişeler yerine Serbest Geçiş Sistemi'nin uygulamaya alınacağını belirten Uraloğlu, bu kararın gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliği nedeniyle alındığını söyledi.

Serbest Geçiş Sistemi sayesinde gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü gibi sorunlar ortadan kalkacak. Böylece trafik akışı kesintisiz bir şekilde devam edecek.

TRAFİK DAHA DA RAHATLAYACAK

Katıldığı bir programda konuşan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık."

İSTANBUL'DA ULAŞIM DAHA GÜVENLİ OLACAK

Proje kapsamında Samandıra, Avcılar, Ispartakule ve Hadımköy'den TEM Otoyolu'na bağlanan gişeler kaldırılacak. Bu gişelerin kalkmasıyla İstanbul'da otoyoldan daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânı sağlanacak.