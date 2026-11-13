Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Cari açığın yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise cari işlemler dengesinde 4 ay art arda fazla verilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 720 milyon dolar fazla vererek art arda üçüncü ayda pozitif seyrini sürdürdü.

Türkiye’nin cari işlemler dengesi, haziran ayında 4 milyar 477 milyon dolarlık açık vermişti.

Daha sonra yön değiştiren Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuzda 201 milyon dolarlık, ağustosta 4 milyar 578 milyon dolarlık ve eylülde 2 milyar 720 milyon dolarlık fazla verdi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, böylece art arda üçüncü ayda pozitif seyrini sürdürdü.

Bakanlar Şimşek ve Bolat, cari denge rakamlarını değerlendirdi: 4 aylık seriye dikkat çekildi

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DEĞERLENDİRME

Cari denge rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari işlemler açığının milli gelire oranının bu yıl savaşa rağmen sınırlı artışla OVP tahminimizin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlar Şimşek ve Bolat, cari denge rakamlarını değerlendirdi: 4 aylık seriye dikkat çekildi

Eylül ayında cari fazlanın 2,7 milyar dolar olduğunu, yıllıklandırılmış cari açığın ise 39,2 milyar dolara gerilediği kaydeden Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mal ihracatındaki olumlu seyir ve turizmin katkısıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımız 410 milyar doları aştı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığımızda belirgin bir artışa yol açmıştı. Yakın tarihin en büyük enerji arz şoklarından birinin yaşandığı son dönemde cari açığın milli gelire oranının yatay seyretmesi, ekonomimizin artan dayanıklılığının önemli bir göstergesidir. 2025 yılında yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen sınırlı artışla OVP tahminimizin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Bu başarı bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur. Ürün ve pazar çeşitliliğini artıran, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi destekleyen, yeşil ve dijital dönüşüme uyumu hızlandıran ve hizmet ihracatımızı çeşitlendiren politikalarımızla ihracatımızın niteliğini ve rekabet gücünü artırmayı sürdüreceğiz."

Bakanlar Şimşek ve Bolat, cari denge rakamlarını değerlendirdi: 4 aylık seriye dikkat çekildi

BAKAN BOLAT 4 AYLIK SERİYE İŞARET ETTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz, ağustos ve eylül aylarının ardından ekimde de cari işlemler hesabında fazla verilmesinin beklendiğine işaret ederek, "Böylece cari işlemler dengesinde 4 ay art arda fazla verilmesi öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2,7 milyar dolarlık fazla verildiğini belirten Bolat, yılın 9 ayında ​​​​​​​cari işlemler açığının 28 milyar dolar olduğunu aktardı.

Bolat, böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığının bu dönemde 39,2 milyar dolara gerilediğine işaret etti.

Yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 27,9 milyar dolar fazla verildiğini bildiren Bolat, hizmet ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 127,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bolat, yıllıklandırılmış seyahat gelirlerinin eylülde 61,6 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin 45,1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bakanlar Şimşek ve Bolat, cari denge rakamlarını değerlendirdi: 4 aylık seriye dikkat çekildi

"CARİ İŞLEMLER DENGESİNDE 4 AY ART ARDA FAZLA VERİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Mal ve hizmet ihracatının eylül itibarıyla geçen yıla kıyasla yüzde 4,8 yükselerek 410,9 milyar dolara çıktığını aktaran Bolat, yılın üçüncü çeyreğinde ​​​​​​​cari işlemler dengesinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 7,5 milyar dolar fazla verdiğini kaydetti.

Bolat, ekimde dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 azalışla 6,7 milyar dolar olduğunu anımsatarak, "Bu kapsamda temmuz, ağustos ve eylül aylarının ardından ekimde de cari işlemler hesabında fazla verilmesi bekleniyor. Böylece cari işlemler dengesinde 4 ay art arda fazla verilmesi öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ölçekte enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklığın, son dönemdeki nispi gerilemeye rağmen cari işlemler dengesi üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmayı sürdürdüğünü belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Yılın kalanında ihracatımızda beklenen dayanıklı görünümün, cari işlemler dengesini desteklemeyi sürdürmesi ve cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında seyretmesi öngörülüyor. Küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının milli gelire oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,3 ile tarihsel ortalamanın altında gerçekleşti. Bu yılın üçüncü çeyreğinde de bu oranın ikinci çeyrekteki seviyesine yakın gerçekleşerek tarihsel ortalamanın altında seyrettiği öngörülüyor."

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Konutta altın hesabı şaştı! Ev fiyatları 129 gram arttı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala