Bakanlık marka marka ifşa etti! İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar
Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş listesi, sucuk firmalarının mide bulandıran hilelerini gözler önüne serdi. Birçok firmanın at, eşek ve domuz etinden sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı. İşte hileli sucuk markaları...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilen kontrollerde, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünler ve markalar kamuoyuna açıklanıyor.
Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” olmak üzere iki ayrı listeyle vatandaşlarla paylaşıyor. Böylece mevzuata aykırılık tespit edilen ürün ve markalar kamuoyunun bilgisine sunuluyor.
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SUCUKTA MİDE BULANDIRAN HİLELER
Bakanlığın yayımladığı listelerde en dikkat çeken başlıklardan biri de et ve et ürünlerinde yapılan hileler oluyor. Sucuk ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti tespit edilmesi, gıda güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
AT, EŞEK VE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLEN SUCUKLAR
Bakanlığın açıkladığı listede, tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti tespit edilen sucuk ürünlerini derledik. Sakarya, Adana, Bolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Bursa, Balıkesir ve Kırklareli’ndeki işletmelerin yer aldığı listede, farklı marka ve firmalara ait sucuklar bulunuyor.
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İşte Bakanlığın listesinde yer alan; at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuk markaları:
|Firma Adı
|Marka / Ürün
|Uygunsuzluk
|İl / İlçe
|KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ
|ÇATALKÖPRÜ / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ MANDA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Sakarya / Akyazı
|KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ
|ÇATALKÖPRÜ / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Sakarya / Akyazı
|BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI
|BALIKÇIOĞLU SUCUKLARI / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Sakarya / Adapazarı
|ŞORAY ET VE ET ÜRÜNLERİ - BURAK ARDIÇ
|ARDIÇ ŞORAY / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Adana / Yüreğir
|AKDAŞ ET ÜRÜNLERİ
|SAĞLAM ET / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Bolu / Merkez
|ERDİNÇ KASABI - BUKET TELDİK
|KASAP SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Adana / Yüreğir
|ÖNDER SÜTÜVEN - SÜTÜVEN SUCUKLARI
|HAVRAN'LI KASAP / DANA SUCUK
|Domuz Eti Tespiti
|Balıkesir / Havran
|YILDIRIM GIDA
|KASAP GELENEKSEL / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|İstanbul / Bağcılar
|ERTAŞ MARKET - ERDAL TAŞAN
|ATA MANDIRA KASAP / SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Ankara / Çankaya
|BELPINAR GÖZDAĞI YÖRESEL ÜRÜNLER
|TİRVANA KATUKÇİ / FERMENTE DANA KANGAL SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Ankara / Kızılcahamam
|ALTINIŞIK KASAP - MUSTAFA SERKAN ALTINIŞIK
|FERMENTE DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|İzmir / Çeşme
|BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|BİFET / DANA ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ BATON SUCUK (340 GR)
|Domuz Eti Tespiti
|Kocaeli / Çayırova
|ÖRKE KASAP (MERT ET) - AHMET ÖRKE
|DANA KASAP SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|İzmir / Gaziemir
|KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ - BURHAN KARTAL
|BURHAN GÜVENAL / DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Sakarya / Akyazı
|COSMOS ET VE MAMULLERİ
|COSMOS EVREN ET / DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|İzmir / Torbalı
|ÜZER GIDA
|YÖRE - DANA SUCUK (900 GR)
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Mersin / Erdemli
|ERGÜN ET VE ET ÜRÜNLERİ - ERGÜN SUCUK İMALATHANESİ - METİN ERGÜN
|ERGÜN SUCUKLARI / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Bursa / Nilüfer
|SAFFET ET ÜRÜNLERİ
|SALİH KOCAAĞA ÇİFTLİĞİ / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ KANGAL SUCUK
|Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|Kırklareli / Lüleburgaz