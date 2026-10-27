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Ekonomi

Bakanlık marka marka ifşa etti! İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar

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Bakanlık marka marka ifşa etti! İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar
Başlık ResmiBakanlık marka marka ifşa etti! İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş listesi, sucuk firmalarının mide bulandıran hilelerini gözler önüne serdi. Birçok firmanın at, eşek ve domuz etinden sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı. İşte hileli sucuk markaları...

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilen kontrollerde, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünler ve markalar kamuoyuna açıklanıyor.

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” olmak üzere iki ayrı listeyle vatandaşlarla paylaşıyor. Böylece mevzuata aykırılık tespit edilen ürün ve markalar kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

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SUCUKTA MİDE BULANDIRAN HİLELER

Bakanlığın yayımladığı listelerde en dikkat çeken başlıklardan biri de et ve et ürünlerinde yapılan hileler oluyor. Sucuk ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti tespit edilmesi, gıda güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Bakanlık marka marka ifşa etti! İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar
Başlık ResmiBakanlık marka marka ifşa etti! İşte at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuklar

AT, EŞEK VE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLEN SUCUKLAR

Bakanlığın açıkladığı listede, tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti tespit edilen sucuk ürünlerini derledik. Sakarya, Adana, Bolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Bursa, Balıkesir ve Kırklareli’ndeki işletmelerin yer aldığı listede, farklı marka ve firmalara ait sucuklar bulunuyor.

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İşte Bakanlığın listesinde yer alan; at, eşek ve domuz eti tespit edilen sucuk markaları:

Firma AdıMarka / ÜrünUygunsuzlukİl / İlçe
KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİÇATALKÖPRÜ / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ MANDA SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiSakarya / Akyazı
KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİÇATALKÖPRÜ / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiSakarya / Akyazı
BALIKÇIOĞLU SUCUKLARIBALIKÇIOĞLU SUCUKLARI / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiSakarya / Adapazarı
ŞORAY ET VE ET ÜRÜNLERİ - BURAK ARDIÇARDIÇ ŞORAY / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiAdana / Yüreğir
AKDAŞ ET ÜRÜNLERİSAĞLAM ET / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiBolu / Merkez
ERDİNÇ KASABI - BUKET TELDİKKASAP SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiAdana / Yüreğir
ÖNDER SÜTÜVEN - SÜTÜVEN SUCUKLARIHAVRAN'LI KASAP / DANA SUCUKDomuz Eti TespitiBalıkesir / Havran
YILDIRIM GIDAKASAP GELENEKSEL / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUKTek Tırnaklı Eti Tespitiİstanbul / Bağcılar
ERTAŞ MARKET - ERDAL TAŞANATA MANDIRA KASAP / SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiAnkara / Çankaya
BELPINAR GÖZDAĞI YÖRESEL ÜRÜNLERTİRVANA KATUKÇİ / FERMENTE DANA KANGAL SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiAnkara / Kızılcahamam
ALTINIŞIK KASAP - MUSTAFA SERKAN ALTINIŞIKFERMENTE DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti Tespitiİzmir / Çeşme
BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİBİFET / DANA ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ BATON SUCUK (340 GR)Domuz Eti TespitiKocaeli / Çayırova
ÖRKE KASAP (MERT ET) - AHMET ÖRKEDANA KASAP SUCUKTek Tırnaklı Eti Tespitiİzmir / Gaziemir
KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ - BURHAN KARTALBURHAN GÜVENAL / DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiSakarya / Akyazı
COSMOS ET VE MAMULLERİCOSMOS EVREN ET / DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti Tespitiİzmir / Torbalı
ÜZER GIDAYÖRE - DANA SUCUK (900 GR)Tek Tırnaklı Eti TespitiMersin / Erdemli
ERGÜN ET VE ET ÜRÜNLERİ - ERGÜN SUCUK İMALATHANESİ - METİN ERGÜNERGÜN SUCUKLARI / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiBursa / Nilüfer
SAFFET ET ÜRÜNLERİSALİH KOCAAĞA ÇİFTLİĞİ / ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ KANGAL SUCUKTek Tırnaklı Eti TespitiKırklareli / Lüleburgaz
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