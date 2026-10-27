İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Bursa’da ortalama konut fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, evin yarısını peşin ödeyip kalan yarısı için 120 ay vadeli yüzde 2,88 faizli kredi kullananların aylık taksitleri 62 bin 553 TL ile 134 bin 41 TL arasında değişiyor. Peki 5 büyükşehirde ev almak isteyenlerin toplam geri ödemesi ne kadar oluyor? İşte detaylar...

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Konut fiyatlarının yüksekliği ev sahibi olmak isteyen vatandaşları uzun vadeli finansman seçeneklerine yönlendiriyor. Büyükşehirlerdeki ortalama konut fiyatları dikkate alındığında, bir evin yüzde 50’sini peşin ödeyip kalan tutarı konut kredisiyle karşılamak isteyenleri yüksek aylık taksitler bekliyor.

ORTALAMA KONUT FİYATLARI

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi büyükşehirlerde ortalama konut fiyatları şöyle:

Şehir Ortalama Konut Fiyatı İstanbul 9 milyon TL Antalya 5.9 milyon TL İzmir 5.7 milyon TL Ankara 4.9 milyon TL Bursa 4.2 milyon TL

Yukarıda bahsedilen şehirlerden 120 ay vadeli kredi hesabı yaptık. Hesaplamada konut bedelinin yarısının peşinat olarak ödendiği, kalan yüzde 50’lik tutarın ise aylık yüzde 2,88 faizle 10 yıl vadeli konut kredisiyle karşılandığı varsayıldı.

İSTANBUL'DA MALİYET 20 MİLYONU LİRAYI AŞIYOR

İstanbul’da ortalama 9 milyon TL değerindeki bir konut için 4,5 milyon TL peşinat gerekiyor. Kalan 4,5 milyon TL’nin krediyle karşılanması durumunda aylık taksit yaklaşık 134 bin 41 TL’ye ulaşıyor. 120 ay sonunda bankaya yapılacak toplam ödeme yaklaşık 16 milyon 85 bin TL oluyor. Peşinat da eklendiğinde konut için toplam harcama yaklaşık 20 milyon 585 bin TL’ye çıkıyor.

1 ev kendimize, 1 ev bankaya! 5 büyükşehirde konut kredisi hesabı: 10 yılda ne kadar ödenecek?

ANTALYA'DA MALİYET 13,5 MİLYON TL

Antalya’da 5,9 milyon TL’lik ortalama konut için 2 milyon 950 bin TL peşinat gerekiyor. Aynı tutarda kredi kullanılması halinde aylık taksit yaklaşık 87 bin 872 TL, 10 yıllık kredi geri ödemesi ise 10 milyon 545 bin TL oluyor. Peşinat eklenince konut için yapılan ödemenin toplamı 13 milyon 495 bin TL'ye ulaşıyor.

İZMİR'DE MALİYET 13 MİLYONU AŞIYOR

İzmir’de 5,7 milyon TL’lik konut için 2 milyon 850 bin TL peşinat ödenmesi gerekiyor. Kalan tutarın krediyle karşılanması halinde aylık taksit yaklaşık 84 bin 893 TL, toplam kredi geri ödemesi ise 10 milyon 187 bin TL seviyesinde hesaplanıyor. Ödenen peşinatın eklenmesiyle konut maliyeti 13 milyon 37 bin TL'ye ulaşıyor.

1 ev kendimize, 1 ev bankaya! 5 büyükşehirde konut kredisi hesabı: 10 yılda ne kadar ödenecek?

ANKARA'DA MALİYET 11.2 MİLYON TL

Ankara’da ortalama 4,9 milyon TL’lik bir konut için 2 milyon 450 bin TL kredi kullanılması durumunda aylık taksit yaklaşık 72 bin 978 TL’ye, toplam geri ödeme ise 8 milyon 757 bin TL’ye ulaşıyor. Peşinatla birlikte maliyet 11 milyon 207 bin TL oluyor.

BURSA'DA MALİYET 9.6 MİLYON TL

Bursa’da ise 4,2 milyon TL’lik ortalama konutun yarısı olan 2 milyon 100 bin TL kredi kullanıldığında aylık taksit yaklaşık 62 bin 553 TL, 120 aylık toplam kredi geri ödemesi yaklaşık 7 milyon 506 bin TL oluyor. Peşinatın eklenmesiyle maliyet 9 milyon 606 bin liraya çıkıyor.

5 BÜYÜKŞEHİRDE KONUT KREDİSİ HESABI

Şehir Ortalama konut fiyatı Peşinat (%50) Kredi (%50) Aylık taksit 120 ay toplam kredi ödemesi İstanbul 9.000.000 TL 4.500.000 TL 4.500.000 TL 134.041 TL 16.084.974 TL Antalya 5.900.000 TL 2.950.000 TL 2.950.000 TL 87.872 TL 10.544.594 TL İzmir 5.700.000 TL 2.850.000 TL 2.850.000 TL 84.893 TL 10.187.150 TL Ankara 4.900.000 TL 2.450.000 TL 2.450.000 TL 72.978 TL 8.757.375 TL Bursa 4.200.000 TL 2.100.000 TL 2.100.000 TL 62.553 TL 7.506.321 TL

Not: Hesaplamalar aylık yüzde 2,88 faiz ve 120 ay eşit taksit varsayımıyla yapılmıştır. Dosya masrafı, ekspertiz, sigorta ve diğer işlem giderleri dahil değildir. Toplam geri ödeme tutarları yalnızca kredi taksitlerini kapsar.

BDDK’NIN KREDİ SINIRLARINA DİKKAT!

Konut kredisi hesabında yalnızca peşinat ve aylık taksitler değil, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) belirlediği kredi sınırları da önem taşıyor.

BDDK’nın 29 Ocak 2026 tarihli ve 11364 sayılı kararına göre, kullandırılabilecek azami kredi tutarı konutun değerine ve enerji sınıfına göre değişiyor. Bu nedenle her konut için aynı oranda kredi kullanılması mümkün değil.

Örneğin 7 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlarda azami kredi oranı, enerji sınıfı A ve B olan evlerde yüzde 70, C sınıfında yüzde 60, diğer enerji sınıflarında ise yüzde 50 olarak uygulanıyor.

Bu çerçevede, 9 milyon TL değerindeki bir konut için yüzde 70 kredi oranı her evde geçerli değil. Enerji sınıfı ve diğer koşullar dikkate alınarak azami kredi tutarı belirleniyor.

Ayrıca kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının üzerine kayıtlı en az bir konut bulunması halinde belirlenen kredi değer oranları düşürülerek uygulanıyor. Bu nedenle hesaplamada kullanılan yüzde 50 kredi varsayımı, her başvuruda bankanın aynı tutarda kredi vereceği anlamına gelmiyor.

Kredi kullanmadan önce konutun ekspertiz değeri, enerji sınıfı, mevcut konut sahipliği durumu ve bankanın sunduğu faiz oranı birlikte değerlendirilmelidir.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala