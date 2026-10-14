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Bakanlıktan gramaj uyarısı: Hamburger, döner ve köftede et miktarı açıkça yazılacak

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Bakanlıktan gramaj uyarısı: Hamburger, döner ve köftede et miktarı açıkça yazılacak
Başlık ResmiBakanlıktan gramaj uyarısı: Hamburger, döner ve köftede et miktarı açıkça yazılacak "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ticaret Bakanlığı, internetten satılan hazır gıdalardaki gramaj eksikliği şikâyetleri üzerine harekete geçti. Tüketici sipariş verdiği etin gramajını bilecek. Hamburger, döner ve köftede et miktarı açıkça yazılacak.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Ticaret Bakanlığı, internetten satılan hazır gıdalardaki gramaj eksikliği şikâyetleri üzerine ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi.

Yazıda, hamburger, döner, iskender ve köfte gibi tüketime hazır kırmızı ve beyaz et içeren ürünlerin bir kısmında gramaj bilgisine yer verildiği, bazı ürünlerde ise bu bilginin hiç bulunmadığı veya eksik sunulduğu belirtildi.

Bakanlıktan gramaj uyarısı: Hamburger, döner ve köftede et miktarı açıkça yazılacak
Başlık ResmiBakanlıktan gramaj uyarısı: Hamburger, döner ve köftede et miktarı açıkça yazılacak
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Mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünün temel nitelikleri hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Bakanlıktan gramaj uyarısı: Hamburger, döner ve köftede et miktarı açıkça yazılacak
Başlık ResmiBakanlıktan gramaj uyarısı: Hamburger, döner ve köftede et miktarı açıkça yazılacak

Bakanlık, dijital mecralarda satışa sunulan ürünlerde kullanılan tüketime hazır kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde yer almasına yönelik çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını istedi.

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