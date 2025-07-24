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Bakanlık'tan ÖTV açıklaması: Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakanlık&#039;tan ÖTV açıklaması: Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığından otomobillere yönelik ÖTV düzenlemesine ilişkin açıklama geldi. Bu hamlenin amacının açıklandığı metinde, "Bu adım, esas itibarıyla cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır. Düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir" denildi.

Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi.

Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı. Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı da binek otomobillerin özel tüketim vergisine (ÖTV) ilişkin düzenlemenin, cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin ÖTV'sinde yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

"CARİ AÇIĞIN AZALTILMASINA KATKISI BEKLENİYOR"

Düzenlemenin gerekçesine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu adım, esas itibarıyla cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır. Bu çerçevede satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir. Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur. Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır. Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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