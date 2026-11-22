Esnaf ve sanatkârların geçmiş dönemlere ait sicil kayıtları dijital ortama aktarılıyor. Ticaret Bakanlığı, ESBİS’te eksik kalan kayıtların 31 Ocak 2027’ye kadar tamamlanmasını isterken, bu tarihin ardından eski kayıt ekranının erişime kapatılacağını duyurdu

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Ticaret Bakanlığı, elektronik ortama aktarılmamış eski esnaf ve sanatkârların sicil kayıtlarının güncellenmesi için harekete geçti. Esnaf örgütlerine gönderilen yazıda, Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sisteminde (ESBİS) veri girişi veya güncelleme işlemleri tamamlanmamış kayıtların en geç 31 Ocak 2027’ye kadar sisteme aktarılması istendi. Bakanlık, 1 Şubat 2027 itibarıyla eski esnaf kayıt ekranının erişime kapatılacağını bildirdi. Bu tarihten sonra söz konusu ekran üzerinden herhangi bir kayıt veya güncelleme işlemi yapılamayacak. Uygulama ile eski sicil kayıtlarının incelenmesi, eksik bilgilerinin tamamlanması ve veri standardizasyonunun sağlanması hedefleniyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Mehmet Yiğiner çalışmaların zamanında tamamlanması gerektiğine dikkat çekerek, güncelleme yapılmaması durumunda hak kaybı ve mağduriyet yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yiğiner, “Bu çalışma, hem esnaf ve sanatkârların geçmişe yönelik sicil bilgilerinin korunması hem de sektörün sağlıklı ve güvenilir bir veri altyapısına sahip olması açısından büyük önem taşıyor. Herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına yol açılmaması için birliklerimizin, sicil müdürlüklerimizin ve odalarımızın gerekli inceleme ve güncelleme çalışmalarını 31 Ocak 2027 tarihine kadar titizlikle tamamlamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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