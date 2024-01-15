Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat yatırımcıları için önemli uyarı geldi

15 Ocak 2024 08:31 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 08:45

Piyasalar hareketli bir gündem ile 2024'e merhaba derken, yatırımcılar ve birikim sahipleri de "paramı nereye yatırmalıyım" sorusunun cevabını aramaya başladı. Geçen yıl genel seçimlerin ardından, yeni ekonomi yönetimi tarafından uygulanan para politikasının da etkisiyle son yılların en yüksek seviyesine dayanan ve yılın son haftasında yüzde 50 barajını aşan mevduat getirisi, önemli bir alternatif olarak kendini göstermişti. Ancak yeni yıl ile birlikte mevduat faizlerinde gerileme eğilimi öne çıkmaya başladı. Bankalar, ocak ayının ilk haftasında 32-91 gün arası vade ile bağlanan mevduat birikimlerine, yüzde 43-45 aralığında oran teklif etmeye başladı. Bu oran, aynı zamanda Merkez Bankası'nın politika faiz oranı olan yüzde 42.50 seviyesinin de hemen üzerinde gerçekleşti.

MEVDUAT FAİZİ NEDEN GERİLİYOR

Faiz oranlarında yaşanan gerilemeyi değerlendiren Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Mevduat faizlerinde yaşanan gerilemenin ana sebepleri arasında, piyasada fazla TL likiditesinin oluşması, kredilere yüksek faiz oranları sebebiyle talebin azalması ve bankaların bilanço düzeltme amaçlı yıl sonu mevduat toplama yarışının geride kalması etkili oluyor. Şimdi soru şu, mevduat faizleri daha fazla geriler mı? Ben buna izin verilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu, enflasyon ile mücadeleye de zarar verebilir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın munzam karşılık gibi bir takım araçlarla devreye gireceğini ve piyasadaki fazla TL likiditesini çekebileceğini görebiliriz. Tabii bir taraftan şöyle bir görüş de var. Yaklaşan seçimler öncesinde likidite bolluğunun tercih edilebileceği de dile getiriliyor" şeklinde konuştu.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Ekonomistler, yatırım tercihini mevduattan yana kullanan birikim sahiplerinin risk alma algılarının da düşük olduğunu dile getirerek, "TCMB'nin faizleri yüzde 42.50'ye çıkardığı son toplantısının ardından, sıkılaşma döngüsünde sona yaklaşıldığı yönünde mesaj verilmişti. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 2024'te daha gevşek para politikasına geçiş yapılacağının sinyallerini verdi. FED ve ECB gibi majör merkez bankalarından da faiz indirimi beklenen bir yıla başladık. Mevcut politika faizi ile yıl sonu beklenen enflasyonun da şu anda birbirine yakın olduğunu dikkate alırsak, mevduat oranlarının da zirveye yakın olduğu söylenebilir. Ancak yılın ilk yarısında TCMB, yükselme eğilimi devam edebilecek enflasyon karşısında erken gevşeme yönünde adım atmayabilir. Dolayısıyla mevduat oranlarının da kısa vadede mevcut seviyelerde kalması ancak gerileme eğilimi başladığı anda da, daha uzun vadede para bağlama, doğru bir strateji olabilir" görüşünü dile getiriyor.

100 BİN TL'NİN GÜNCEL GETİRİSİ

Bankalar, ocak ayının ikinci haftası itibarıyla, 100.000 TL mevduata, 32 günlük vadede, ortalama yüzde 45 civarında getiri sunabiliyor. Söz konusu şartlar altında 100.000 TL'nin getirisi, yüzde 5 stopaj kesintisinin ardından yaklaşık 3737 TL olarak gerçekleşiyor.