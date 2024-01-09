Mevduat faizlerinde rüzgâr tersine döndü, Merkez artırırken bankalar düşürüyor

9 Ocak 2024 12:33 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 12:36

Merkez Bankası son PPK toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine yükseltti. Bunun ardından mevduat faizleri, KKM'den çıkışın hızlanması ve bankaların yıl sonu hedeflerini tutturmak için kampanyalar başlatmasının da etkisiyle 2023 sonunda yüzde 50 bandına kadar çıkmıştı.

Ancak, yeni yılla birlikte çeşitli finansal sorunlar yaşayan bankalar, mevduat faizlerini önemli ölçüde düşürdü. Bazı bankalarda 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40’ın altına indi.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 52,5'E KADAR ÇIKMIŞTI

Merkez Bankası verileri yılın son haftasında 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizlerinin yıllık ortalama yüzde 52,5 ile yılı kapattığını gösterdi. Mevduat faizlerindeki artışın arkasında, politika faizinin yükseltilmesi, KKM'den çıkışın desteklenmesi ve bankaların yıl sonu hedeflerini tutturmak için yürüttüğü kampanyalar yer aldı. Yeni yılla birlikte kredi ve likidite sıkıntısı yaşamaya başlayan bankalar, faiz oranlarını bir bir düşürmeye başladı.

25 Aralık haftasında bankalar, 100 bin liraya kadar TL mevduata 3 aya kadar varan vadede yüzde 45-50,5 oranında faiz veriyordu. Mevduat hacmine göre 500 bin liraya kadar bu oran yüzde 46-51’ya, 1 milyona kadar yüzde 46,5-52’e, 10 milyona kadar da yüzde 47-53’e çıkıyordu. 8 Ocak haftasına gelindiğinde ise aynı mevduatlara verilen faiz oranları 4 puan birden geriledi.

YÜZDE 41 SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, özel bankaların 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 2023'ün son haftasında yüzde 45 ila 47 seviyesindeydi. Yeni yılla birlikte bankaların oranları düşürmesiyle, mevduat faizleri yüzde 41'e kadar indi. Öyle ki bazı bankalar, yüzde 36-38 seviyelerinde mevduat faizi sunmaya başladı. Bu düşüş, kamu-özel fark etmeksizin hemen hemen tüm bankalarda gerçekleşti.

Faizlerdeki düşüş Reuters'a bile konu oldu. Reuters'ın bankacılık sektörü kaynaklarına dayandırdığı haberinde, daralan kredi talebi ve yüksek mevduat faizleri nedeniyle marjların zorlandığı belirtildi.

Bankaların hamlesi ise gecikmedi gecikmedi. Atılan adımlarla, yılın ilk haftasının ardından 3 aya kadar vadeli standart TL mevduat faizleri en az yüzde 4 oranında indirildi.

Son düşüşün ardından mevduat faizleri, 3 ay vadede 100 bin liraya kadar yüzde 36,5-41, 500 bin liraya kadar yüzde 39- 42, 1 milyon liraya kadar 42-43,5 ve 10 milyon liraya kadar yüzde 44 şeklinde uygulanıyor.

"BANKALAR, GELECEK ENFLASYONA GÖRE FAİZ VERİYOR"