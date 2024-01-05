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    Yüzde 52’lere dayanmıştı, mevduat faizleri 2024 yılına girer girmez düşmeye başladı

    Yeni yılla birlikte uzun süredir yükselen mevduat faizlerinde düşüş başladı. 2023’ün son günlerinde ortalama 52,60 olan mevduat faizleri yüzde 44’lere kadar geriledi.

    Yüzde 52’lere dayanmıştı, mevduat faizleri 2024 yılına girer girmez düşmeye başladı
    Ekonomi Haberleri  / Reuters

    Merkez Bankası’nın faiz politikası ve KKM’den çıkış stratejisi sürecinde son 21 yılın en yüksek mevduat faizlerine ulaşılmıştı.

    Yüksek faiz nedeniyle daralan kredi talebi sonrası yeni yılda bazı kamu ve özel bankalar faizlerini düşürmeye başladı.

    MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 52’DEN YÜZDE 44’LERE DÜŞTÜ

    Bankacılık kaynakları, geçen sene sonunda Merkez Bankası verilerine göre yüzde 52'yi aşan üç aylık ortalama mevduat faizlerinin yılın başından itibaren bazı bankalarda yüzde 44'lere kadar gerilediğini belirtti.

    Kaynaklar bu gerilemede, fonlama maliyetlerinin bankaları ciddi düşündürdüğünü belirterek, 'spread'leri yönetmek için oranların aşağı çekilmeye başlandığını kaydetti.

    Mayıs ayındaki genel seçimlere kadar politika faizini enflasyonun çok altında tutan ve TL'nin keskin değer kaybetmesine neden olan TCMB, yeni yönetimi altında aaziran ayında faiz artırımlarına başlarken aralıktaki son artırımla birlikte toplamda 3 bin 400 baz puan faiz artırmış oldu.

    Enflasyonla mücadele kapsamında politika faizindeki artışa paralel kredi faizleri ve mevduat faizleri yükseldi.

    Üst düzey bir bankacı, bankaların 'spread'leri iyi yönetmek için ciddi anlamda maliyet tarafını kontrol etmeye çalıştığını söyledi.

    BANKALARIN KARI AZALDI

    Bankacılık sektörünün kârına katkı yapan önemli kalemlerden olan net faiz gelirleri ise geçen yıl ocak-kasım döneminde bir önceki sene aynı döneme göre yaklaşık yüzde 4 düşüşle 632,6 milyar lira seviyesine geriledi.

    Sektör, seçim öncesindeki alışılagelmişin dışındaki politikalar eşliğinde gelen düzenlemelerin etkisiyle açılan mevduat-kredi faiz makasından dolayı ikinci yarıdan itibaren zarar yazmaya başlamış, yaz aylarında ise net faiz gelirlerindeki daralma yüzde 20'ye yaklaşmıştı.

    İki bankacılık kaynağı bazı kamu ve özel bankalarda mevduat faizlerinin gerilediğini belirtirken bir kaynak, "Bankalar maliyetleri kontrol etmeye çalışıyor. Artık enflasyona endeksli tahvillerin de eskisi kadar bankalara pozitif katkısı olmayacak" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Reuters
    Mevduat FaizleriBankalar
    Haberler > Ekonomi > Yüzde 52’lere dayanmıştı, mevduat faizleri 2024 yılına girer girmez düşmeye başladı
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