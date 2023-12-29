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    Kur Korumalı Mevduat resmen bitiyor! Son tarih belli oldu, artık yeni hesap açılamayacak

    Kur Korumalı Mevduat için son tarih verildi. Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen yeni talimata göre 1 Ocak'tan itibaren yeni hesap açılamayacak.

    Kur Korumalı Mevduat resmen bitiyor! Son tarih belli oldu, artık yeni hesap açılamayacak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kur Korumalı Mevduat için son tarih verildi. Alınan yeni karara göre 1 Ocak'tan itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak. Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

    MERKEZ BANKASI'NDAN BANKALARA YENİ TALİMAT

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bankalara KKM için yeni talimat göndierildi. Merkez Bankası tarafından gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak.

    DOLARDAN GEÇİŞLER SÜRECEK

    Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

    Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri kapsamında yürütülecek.

    "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile söz konusu hesapların açılma süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştı.

    Öte yandan Ağustos ayında başlayan KKM hesaplarından çıkış yeni yıl öncesi hız kazandı. Bir süredir düşüş hızı yavaşlayan KKM, 18. haftasında vites yükseltti. KKM hesapları geçen hafta 30,41 milyar TL düşüşle 2,62 trilyon TL'ye geriledi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaKkm
    Haberler > Ekonomi > Kur Korumalı Mevduat resmen bitiyor! Son tarih belli oldu, artık yeni hesap açılamayacak
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