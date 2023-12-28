KKM'den çıkış son 5 haftanın zirvesine yükseldi! Kur şoklarına karşı görevini tamamladı, 2024'te sona erecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış 2024 yılında tamamlanacağını söylemişti. Bir süredir ivme kaybeden KKM'den çıkış hızı yeniden yükseldi. KKM geçen hafta 30,41 milyar TL düşüşle 2,62 trilyon TL'ye geriledi.
Dolar şoklarına karşı ilan edilen Kur Korumalı Mevduat sistemi görevini tamamladı. Ağustos ayında başlayan KKM hesaplarından çıkış yeni yıl öncesi hız kazandı. Bir süredir düşüş hızı yavaşlayan KKM, 18. haftasında vites yükseltti. KKM hesapları geçen hafta 30,41 milyar TL düşüşle 2,62 trilyon TL'ye geriledi.
KKM'DE DÜŞÜŞ YENİDEN HIZLANDI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bültenini yayımladı. Buna göre Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında 22 Aralık ile biten haftada 30,41 milyar TL düşüş yaşandı. Böylelikle KKM hesapları 2 trilyon 682 milyar TL'den 2 trilyon 651,8 milyar TL'ye geriledi.
Aynı haftada krediler 11 trilyon 374 milyar TL'den 11 trilyon 479,5 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 466 milyar TL'den 14 trilyon 674 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 481 milyar TL'den 1 trilyon 497,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 80 milyar TL'den 99,8 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 175,7 milyar TL'den 175,1 milyar TL'ye geriledi.
|Tarih
|KKM (milyon TL)
|Değişim (milyon TL)
|22.12.2023
|2.651.8
|-30.41
|15.12.2023
|2 .682,4
|-18.7
|08.12.2023
|2.700,9
|- 13,4
|01.12.2023
|2.714.3
|-24,3
|24.11.2023
|2.738,7
|- 29,3
|17.11.2023
|2.767.902,27
|-70.885,98
|10.11.2023
|2.838,788
|-82.879
|03.11.2023
|2.921,7000
|-86.200
|27.10.2023
|3.007.893,71
|-62.281,16
|20.10.2023
|3.070.174,87
|-85.512,00
|13.10.2023
|3.155.686,87
|-72.922,61
|6.10.2023
|3.228.609,48
|-74.565,55
|29.09.2023
|3.303.175,03
|-1.254,04
|22.09.2023
|3.304.429,07
|-2.130,94
|15.09.2023
|3.306.560,01
|-26.046,32
|8.09.2023
|3.332.606,33
|-15.719,43
|1.09.2023
|3.348.325,76
|-20.326,90
|25.08.2023
|3.368.652,66
|-39.295,93
|18.08.2023
|3.407.948,59
|-50.240,16
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "KKM'den çıkış başladı, 3,4 trilyon liradan 2,7 trilyon liraya düştü. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki sene bu çıkış tamamlanacak" açıklamasını yapmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi