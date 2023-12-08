Bankalar arasında rekabet kızışıyor! Mevduat faizi yüzde 50'ye yaklaştı

8 Aralık 2023 11:15 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:21

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginlemek için faiz artışına gitmesinin ardından, bankalardaki toplam mevduat yükselişe geçti. Toplam mevdat, 1 Aralık ile biten haftada 19,6 milyar lira daha artarak 14 trilyon 585 milyar liraya ulaşırken, faiz oranları da yüzde 49,3 seviyesine ulaşarak 21 yılın zirvesini gördü. Özellikle 10 milyon TL ve üzeri mevduatı olanlara, yüksek oranlar sunulurken, 1 milyon TL’nin aylık getirisi 38 bin TL'ye çıktı.

Mevduat faizindeki artış, ticari kredi faizlerine de yansıdı. Kredi faizleri, geçen hafta 2002'den bu yana ulaştığı en yüksek seviye olan yüzde 52,2 seviyesini aşarak yüzde 52,8 seviyesine yükseldi.

KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 60'I GEÇTİ

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, ortalama bireysel kredi faizleri yüzde 60 seviyesi aşılarak yüzde 61,3 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistikleri, bankacılık sektöründeki toplam mevduatın (bankalar arası dahil), 1 Aralık ile biten haftada 19 milyar 613 milyon 24 bin lira artarak 14 trilyon 585 milyar 45 milyon 134 bin liraya yükseldiğini ortaya koydu.

TL CİNSİ MEVDUAT AZALDI, DÖVİZ YÜKSELDİ

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,17 azalışla 8 trilyon 255 milyar 987 milyon 813 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,01 yükselerek 5 trilyon 693 milyar 414 milyon 920 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 108 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 638 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 1 Aralık itibarıyla 773 milyon dolarlık azalış görüldü.