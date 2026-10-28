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Barınma problemi için çok yönlü çözüm: 2027’de 150 bin aileye yeni yuva

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Barınma problemi için çok yönlü çözüm: 2027’de 150 bin aileye yeni yuva
Başlık ResmiBarınma problemi için çok yönlü çözüm: 2027’de 150 bin aileye yeni yuva

Önümüzdeki yıl 150 bin konut teslim edilecek. 42 bin 100 hak sahibi için arsa tahsisi yapılacak. Kiralık sosyal konut uygulamalarının kapsamı genişletilecek.

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Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

Hükûmetin kira ve konut fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki baskısını kırmak ve dar gelirli vatandaşların barınma problemine kalıcı çözümler üretmek maksadıyla başlattığı arz odaklı hamleler, önümüzdeki yıl da aralıksız sürdürülecek.

2027’de dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik inşa edilen, 150 bin konut teslim edilecek.

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 24 bin 500’ü müstakil, 17 bin 600’ü ise müşterek olmak üzere toplam 42 bin 100 hak sahibi için arsa tahsis edilecek.

Barınma problemi için çok yönlü çözüm: 2027’de 150 bin aileye yeni yuva
Başlık ResmiBarınma problemi için çok yönlü çözüm: 2027’de 150 bin aileye yeni yuva
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Yeni dönemde hem sosyal konut projeleri hız kazanacak hem de arsa tahsis süreçleri tamamlanarak vatandaşların kendi yuvalarını kurmasının önü açılacak.

İstanbul’da başlatılan kiralık sosyal konut uygulamalarının kapsamı diğer büyükşehirleri de içine alacak şekilde genişletilecek.

Barınma problemi için çok yönlü çözüm: 2027’de 150 bin aileye yeni yuva
Başlık ResmiBarınma problemi için çok yönlü çözüm: 2027’de 150 bin aileye yeni yuva
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Belirli dezavantajlı gruplara öncelik verilecek. Dar gelirli vatandaşlar, engelli bireyler ve yeni evlenecek gençler öncelikli dezavantajlı gruplar olacak. Kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kesmeden sürecek.

Barınma problemi için çok yönlü çözüm: 2027’de 150 bin aileye yeni yuva
Başlık ResmiBarınma problemi için çok yönlü çözüm: 2027’de 150 bin aileye yeni yuva

İstanbul’daki riskli yapıların hızla yenilenmesini amaçlayan “Yarısı Bizden” kampanyası gibi hibe, kredi ve taşınma destekleri içeren projelerin uygulama süreleri uzatılarak konut arzına kesintisiz katkı sağlanacak.

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