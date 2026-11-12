Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, artan üretim maliyetleri nedeniyle Almanya'daki tesislerine yönelik tüm yeni yatırımları durdurma kararı aldı. İşçilik maliyetlerinin Doğu Avrupa'nın 5 katına çıktığı ülkede, şirket yönetimi bazı fabrikaların tamamen kapatılması seçeneğinin de masada olduğunu açıkladı.

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Alman otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Mercedes-Benz, kendi ülkesindeki üretim tesisleri için dikkat çeken bir karar aldı. Şirket yönetimi, Almanya'daki fabrikalara yapılacak tüm yeni yatırımları durdururken, bazı tesislerin kapatılması ihtimalini de daha ciddi biçimde değerlendirmeye başladı.

Kararın arkasında ise aylardır sonuç alınamayan maliyet düşürme görüşmeleri bulunuyor. Yönetim, Almanya'daki mevcut üretim maliyetleriyle yeni yatırım yapmanın mümkün olmadığını savunuyor.

YÖNETİMDEN YATIRIM FRENİ

Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretimden Sorumlu Yönetici Michael Schiebe, mevcut maliyet yapısının Almanya'da yatırım yapmayı ekonomik açıdan mümkün olmaktan çıkardığını belirtti.

"Başka seçenek kalmadı" deyip duyurdular: Mercedes, yatırımlarını durduruyor

Yönetim ile çalışan temsilcileri arasında aylardır devam eden görüşmelerde ise henüz ortak bir noktaya ulaşılamadı.

FABRİKA KAPATMA SEÇENEĞİ ARTIK MASADA

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger de Almanya'daki üretim tesislerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hangi fabrikaların mevcut koşullarda faaliyetlerini sürdürebileceğinin ayrıntılı şekilde inceleneceğini belirten Seeger, kapanışları önlemek istediklerini ancak bu ihtimali artık daha somut biçimde ele almak zorunda olduklarını söyledi.

Seeger, "Hepimiz her ne pahasına olursa olsun tesis kapanmalarından kaçınmak istiyoruz ancak ne yazık ki, artık bu seçeneği daha somut bir şekilde ele almalıyız" ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz'in daha önce de Almanya'daki iki tesisin kapatılabileceği yönünde uyarıda bulunduğu biliniyor. Schiebe, Ekim ayında yaptığı açıklamada, maliyetlerin düşürülmesi konusunda anlaşma sağlanamaması halinde iki tesisinin kapatılabileceğini belirterek, "Eğer bunu başaramazsak, Almanya'daki bir montaj fabrikasını ve bir motor üretim tesisini kapatmak zorunda kalacağız" demişti.

"Başka seçenek kalmadı" deyip duyurdular: Mercedes, yatırımlarını durduruyor

ALMANYA'DA ÜRETİM DOĞU AVRUPA'DAN 5 KAT PAHALI

Alman basınında yer alan haberlere göre şirket yönetiminin yatırım kararında en önemli nedenlerden biri Almanya'daki yüksek işçilik maliyetleri oldu. Yerel kaynaklara göre Almanya'daki üretim iş gücü maliyetleri, Doğu Avrupa'daki bazı tesislere kıyasla 5 kata kadar daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor. İdari giderlerde de benzer maliyet farklılıklarının bulunduğu belirtiliyor.

Şirket, üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla işçi temsilcileriyle görüşmeler yürütürken, Almanya'nın en büyük sendikalarından IG Metall ise çalışanların haklarını ve mevcut çalışma şartlarını korumaya yönelik müzakerelerini sürdürüyor.

"Başka seçenek kalmadı" deyip duyurdular: Mercedes, yatırımlarını durduruyor

ÇİN'DE TALEP KAYBI, ELEKTRİKLİ ARAÇTA REKABET BASKISI

Alman basınına göre Mercedes-Benz'in Almanya'daki yatırım kararının arkasında yalnızca üretim maliyetleri bulunmuyor. Şirket, son yıllarda küresel otomotiv pazarında yaşanan değişimlerden de etkileniyor. Şirketin en büyük tek pazarı olarak değerlendirilen Çin'de lüks otomobillere yönelik talebin zayıflaması, şirketin satışlarını olumsuz etkiliyor.

Çinli otomobil üreticilerinin özellikle elektrikli araç pazarında artan rekabeti de Alman markaları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan Mercedes-Benz'in elektrikli araçlara yönelik yüksek yatırımlarına rağmen Avrupa ve Kuzey Amerika'da beklenen talep seviyesine ulaşılamaması, şirketin karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları derinleştiriyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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