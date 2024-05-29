BBP lideri Destici'den emekli zammı çıkışı: Temmuzda bu yanlışın giderilmesi gerek

En düşük maaş ne kadar olacak? İşte emekli ve memuru temmuzda bekleyen zam oranı

En düşük maaş ne kadar olacak? İşte emekli ve memuru temmuzda bekleyen zam oranı

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Destici, en düşük emekli maaşının şu anki asgari ücretin altında olmaması gerektiğini ve en az 17 bin TL olması gerektiğini söyledi. BBP lideri temmuzda bu yanlışın ve adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Destici, emekli zammıyla ilgili de konuştu. Emekli maaşlarını yetersiz bulan Destici en düşük maaşın asgari ücretin altında olmaması gerektiğini belirtti.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALI"

Destici, hükümetin en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkarmayı planladığına ilişkin habere değinerek, 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik atılacak adımları desteklediklerini, ancak habere konu olan iyileştirmeyi asla yeterli bulmadıklarını kaydetti.

En düşük emekli maaşının şu anki asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunan Destici, temmuzda "bu yanlışın ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini" belirtti. Destici, en düşük emekli maaşının 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

Esnafın sorunlarına da değinen Destici, esnafın ekonominin olumsuz koşullarından en fazla etkilenen kesim olduğunu belirtti. Destici, hükümetin, esnafın problemleri konusunda çalışma grubu oluşturması, alınacak ekonomik önlemlerin bir karara bağlanması gerektiğini kaydetti.

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FETİH MESAJI

Destici, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutlayarak, dünyada bir çağın açıldığını, bir çağın ise kapandığını söyledi. Mustafa Destici, "Fethimiz, kutlu ve mübarek olsun. İstanbul'u fethetmek sevgili Peygamberimizin övgüsüne, müjdesine mazhar olmak, Fatih Sultan Mehmet Han'a, onun vezirlerine, kahraman komutanlarına, askerlerine nasip oldu. Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, fethin bütün mimarlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Dün İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ettiğini anımsatan Destici, "Ayasofya'nın zincirlerinin 2020'de kırılıp ibadete açıldığını" hatırlatarak, tekrar ibadete açılmasında katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Danıştaya ve emeği geçenlere şükranlarını sundu.

"KAYITSIZ, ŞARTSIZ ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Birleşmiş Milletlerin, ABD ve NATO ülkelerinin Filistin konusundaki tavrının hukuktan, insan haklarından, dünya barışından çok sömürgeci devletlerin bölgedeki çıkarlarına hizmet ettiğinin görüldüğünü ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Bizler, ülkemizi ve milletimizi, bize yönelen tehditlerden korumak için güçlü olmalıyız, dikkatli olmalıyız. En önemlisi, terörün içimizdeki uzantılarının yıkıcı faaliyetlerine karşı tavizsiz ve sert tedbirler almaktan da kaçınmamalıyız. Çünkü, devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, kardeşliğini, istiklalini ve istikbalini korumak için buna mecburuz. Başka çaremiz yok."

İsrail'in ateşkes ve esir takası ile ilgili müzakerelerin başlaması için Mısır ve Katar'a teklifte bulunduğunu söyleyen Destici, İsrail'in Gazze'yi bir taraftan bombalayarak masum insanların yanarak ölmesine sebep olduğunu, diğer taraftan da müzakereler için teklifte bulunduğunu kaydetti.

Destici, kayıtsız, şartsız ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail tarafından gerçekleştirilen, hiçbir şekilde izah edilemeyen sivil katliamın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Hac döneminin başladığına işaret eden Destici, "Bu sene de bu kan, bu işgal, soykırım, devam ederse hacılar, Arafat'a değil, Kudüs'e, Gazze'ye yürüsünler. Taşlamak için bir şeytan mı arıyorlar? En büyük şeytan İsrail'de, Netanyahu'dur, gidip onu taşlasınlar." diye konuştu.