BDDK Teşkilat Yönetmeliği değişti! Gözetim Dairesi Başkanlığı kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Teşkilat Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Bu doğrultuda kurum bünyesinde ‘Gözetim Daire Başkanlığı’ kuruldu.

Bu birim, BDDK denetimindeki bankalar, finans kuruluşları, elektronik para kuruluşları gibi kurumların mali bünyelerindeki değişimi izlemek ve değerlendirmekle görevli olacak. Ayrıca erken uyarı sistemleri aracılığıyla mali bünyedeki ve performanstaki değişimin zamanında algılanmasını sağlanacak.

Kuruluşların maruz kaldığı potansiyel riskler ile yapılacak düzenlemelerin etkilerini değerlendirmekle görevli olacak. Gözetim Daire Başkanlığı, risklerin ortaya konulabilmesi amacıyla bankacılık sektörü ve kuruluşlar bazında stres testleri ve senaryo analizleri de yapacak.