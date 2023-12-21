BDDK'dan kredilere ayar! Konut ve taşıtta yeni dönem başlıyor

21 Aralık 2023 10:07 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 10:14

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar tarafından vatandaşlara verilen kredilere ilişkin usul ve esasları güncelledi. BDDK'nın hazırladığı "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile kredi sınırı ve vadesi, kredi açma şartları, konut ve taşıt kredisi için teminat sınırı ve vadesi gibi konularda düzenlemeye gidildi.

Yönetmelikte, bankalarca 5 milyon TL'nin üzerinde verilecek nakdi ve gayri nakdi krediler için müşterilerden hesap durumu belgesi alınması zorunlu kılındı. Daha önce bu uygulama, 2 milyon TL'yi geçmeyen kredi talepleri için geçerliydi.

Düzenlemeye göre; tüketici kredileri hariç olmak üzere, 5 milyon TL üzerindeki krediler ve hesap durum belgeleri, her yıl müşterinin hesap dönemini izleyen 9 ay içerisinde alınacak. Yurt içi bankaların kendi aralarındaki 3 ayı aşmayan kredi işlemlerinde ise hesap durumu belgesi gerekmeyecek.

KREDİLERDE DERECELENDİRME NOTU ZORUNLULUĞU

Bankaların, kredileri nedeniyle maruz kalınacak riskleri ölçmeleri, karşı tarafın malî gücünü düzenli olarak analiz etmeleri, izlemeleri ve raporlamaları gerekecek.

BDDK tarafından kapsamı belirlenecek krediler için yetkilendirilmiş bir kuruluşun verdiği kredi derecelendirme notu alınacak.

KONUT VE TAŞIT KREDİSİNE DÜZENLEME

Yönetmeliğe göre, konut ve taşıt kredilerinde yapılacak finansal kiralama işlemlerinde kredi teminat oranının sınırı ve vadesi, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecek.

Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesi Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketleri yapacak. Bu raporlar, teminatın limitini belirlemede zorunlu olacak.

İkinci el araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacak. BDDK, bu kapsamda yer alan sınırlamaları belirlemeye veya ilave sınırlamalar getirmeye yetkili olacak.

KREDİ AÇMA YETKİSİ

Yönetmelikle, bankaların Yönetim Kurulları bundan sonra kredi açma yetkisi esas itibarıyla uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almaları şartı da getirildi. Yönetim Kurulu, gerçek ve tüzel kişiye açılacak kredilerde sınırın tespitinde karar verici olacak. Yönetim Kurulu kredi komitesine özkaynakların ancak yüzde 10'unu devredebilecek.

Kredi açma yetkisini haiz olanlar, kendileri ile eş ve velâyeti altındaki çocuklarının veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alamayacak ve bu hususu yazılı olarak denetim komitesine bildirecek.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ ARTIYOR

Bankanın dâhil olduğu risk grubu ve Kanunun 50'nci maddesinin birinci fıkrası uygulanacak. Onay ve iş akış süreçleri yönetim kurulunca yazılı olarak belirlenecek. Kredilendirme ve diğer işlemlerde aranan koşulların bu işlemlere ilişkin tahsis, ödeme, teminatlandırma dâhil tüm aşamalarda piyasa koşullarından farklılık arz etmemesi gerekecek.