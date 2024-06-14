Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2024’te de istikrarlı büyümeye devam ediyor. “BES çocuklar için tasarrufun adresi”ne not olıyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2024’te de istikrarlı büyümeye devam ediyor. Mayıs ayında Gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi’ndeki toplam fon büyüklüğü 1 trilyon TL seviyesini görürken, Gönüllü BES katılımcı sayısı da 9 milyon eşiğini aştı.

BES’teki büyümenin dinamosu ise Haziran 2021’de yürürlüğe giren ve üç yılı geride bırakırken 1,2 milyon yeni genç katılımcının sisteme katılmasını sağlayan 18 yaş altı BES uygulaması oldu.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “18 yaş altı BES ülkemizde tasarruf farkındalığının artmasında ve gelişmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. EGM verilerine göre 3’üncü yılını geride bırakan uygulama 1,2 milyon katılımcıya ulaşarak sektörün itici gücü haline dönüştü.

Bu 3 yıllık süreçte BES’e dâhil olan 2,2 milyon yeni katılımcının yarısından fazlası 18 yaş altında. BES, anne ve babaların sadece kendi emeklilikleri için değil çocukları için yaptıkları tasarrufun da adresi oldu” dedi. Katılımcı sayısının 1,2 milyona ulaştığı Erken BES’te en çok katılımın 102 bin sözleşme ile sıfır yaş grubunda olduğunu belirten Sincek, “Ailelerin çocuklarının geleceğini erken yaşlarda güvenceye alma farkındalığı gün geçtikçe artıyor.

Tercih ettikleri emeklilik fonlarının getirileriyle birikimlerini büyüten ailelerimiz, çocukları hayata atılırken önemli bir destek sağlıyor. Katılım Emeklilik olarak 17 faizsiz fon seçeneğimiz ile BES’in önemli bir paydaşıyız” şeklinde konuştu.