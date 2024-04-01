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Haberler > Ekonomi > Beyanname dönemi başladı! Şirketinizi hazırlayın

Beyanname dönemi başladı! Şirketinizi hazırlayın

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beyanname dönemi başladı! Şirketinizi hazırlayın

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İşletmeler ve iktisadi kurumlar için kurumlar vergisine ilişkin beyanname verme dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte işletme sahiplerinin bilmesi gereken detaylar...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile kurum vergisi beyannamelerine ilişkin bilgilendirme yaptı. GİB'in sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr/portal/login) üzerinden elektronik ortamda verebilecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de söz konusu dönemde Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartları aracılığıyla yapılabilecek. Mükellefler, ayrıca ödemelerini anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet, telefon ve mobil bankacılık) ve PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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