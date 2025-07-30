Bilanço sonrası 10 kurumdan tahmin! TOFAŞ (TOASO) 2025 hedef fiyat kaç TL?

Borsanın büyük otomotiv şirketlerinden Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO), bu yılın ilk yarısında 1 milyar 602 milyar TL kâr açıkladı. Bilançonun ardından 10 aracı kurumdan hedef fiyat raporu geldi. TOASO 2025 hedef fiyat kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ediyor. Bir yandan aracı kurumlar da şirketlerin son finansal tablolarını değerlendirerek gelecek 12 aylık döneme dair hedef fiyatlarını açıklamaya başladı.

Bu kapsamda borsanın büyük şirketlerinden Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bilanço sonrası 10 aracı kurumdan hedef fiyat geldi.

TOASO İKİNCİ ÇEYREK BİLANÇO

KAP’a bildirilen finansal sonuçlara göre;

TOASO ikinci çeyrekte 1 milyar 751 milyon TL kâr açıkladı.

Şirketin ilk yarıda toplam kârı 1 milyar 602 milyar TL oldu.

İlk yarıda satışlar %16 artarak 100,28 milyar TL’ye yaklaştı.

Aynı dönemde FAVÖK ise %-69 geriledi ve 3,16 milyar TL oldu.

TOASO HİSSE FİYAT

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO) hissesi;

29 Temmuz 2024 itibarıyla 214,00 TL’den kapanış yaptı.

Son 1 yılık dönemde TOASO hissesi %-16,21 geriledi.

Hisse fiyatı son 12 ayda en yüksek 285,25 TL ve en düşük 150,10 TL’yi gördü.

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TOASO HEDEF FİYAT

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO) hissesi için “gelecek 12 aylık döneme” dair hedef fiyat raporlarında tahminler ise şöyle sıralanıyor:

İş Yatırım: 470,00 TL

470,00 TL Ak Yatırım: 455,00 TL

455,00 TL Alnus Yatırım: 357,50 TL

357,50 TL Vakıf Yatırım: 310,00 TL

310,00 TL İntegral Yatırım: 307,00 TL

307,00 TL Garanti Yatırım: 286,90 TL

286,90 TL Şeker Yatırım: 284,70 TL

284,70 TL Gedik Yatırım: 270,98 TL

270,98 TL ICBC Yatırım: 270,00 TL

270,00 TL Deniz Yatırım: 220,00 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.