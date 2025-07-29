BİST 100, son 1 ayda yüzde 12 prim yaptı! Borsa yükselirken, yatırımcı sayısı şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 07:15 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 07:15 - Güncelleme:

Borsada yatırımcı sayısında gözlemlenen gerileme, pozitif fiyatlamaların yaşandığı son 1 ayda da devam etti. MKK verilerine göre 30 Haziran’da 6,48 milyon olan pay senedi yatırımcı sayısı, 27 Temmuz’da 6,43 milyon kişiye kadar geriledi. Bu süreçte yaklaşık 50 bin kişi borsayı terk etti. 27 Haziran-28 Temmuz dönemini kapsayan son 1 aylık süreçte ise BİST 100 endeksindeki yükseliş %12’yi buldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son haftalarda yükseliş yönünde hareket etmesine rağmen, hisse senedi yatırımcı sayısında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. BİST 100 endeksi 27 Haziran tarihinde 9.404 puandan kapanış yapmıştı. 28 Temmuz kapanışı ise 10.542 seviyesinden gerçekleşti. Böylece son 1 aylık dönemde borsadaki yükseliş %12’yi buldu. BORSADA POZİTİF GELİŞMELER Mayısın ardından haziran enflasyonunun da düşük gelmesi, CHP Kurultay davasının ertelenmesi, TCMB’den beklenen faiz indiriminin gerçekleşmesi ve kredi notuna yönelik olumlu beklentilerin satın alınması ile birlikte endeks yönünü yukarı çevirerek, son 4 ayın en yüksek seviyelerine yönelmişti. İlgili Haber Gram fiyatı neden düşüyor? Altın 3 haftanın dibini gördü YATIRIMCI SAYISI GERİLEDİ Ancak uzun süredir borsada yatırımcı sayısında gözlemlenen gerileme, pozitif fiyatlamaların yaşandığı son 1 ayda da devam etti. MKK verilerine göre; 30 Haziran’da 6,48 milyon olan pay senedi yatırımcı sayısı, 27 Temmuz’da 6,43 milyon kişiye kadar geriledi. Bu süreçte yaklaşık 50 bin kişi borsayı terk etti.

Borsanın piyasa değeri ise aynı dönemde 14,13 trilyon TL’den 15,68 trilyon TL’ye çıktı. BİLANÇOLAR DEVAM EDİYOR Bu arada borsada geçen hafta başlayan ikinci çeyrek bilançoları gelmeye devam ediyor. Dün açıklanan önemli bilançolara bakıldığında; Tofaş Türk Otomobil Fabrikası ikinci çeyrekte, beklentileri aşarak 1 milyar 751 milyon TL kâr açıkladı. İlk çeyrekte zarar açıklayan şirketin ilk yarı kârı ise 1 milyar 602 milyon TL oldu.

Türk Traktör de tahminleri aşarak ikinci çeyrekte 338 milyon TL net kâr bildirdi. Böylece yarı yıl kârı 588,97 milyon TL olarak gerçekleşti.

MLP Sağlık Hizmetlerinin çeyreklik kârı 1 milyar 45 milyon TL oldu. Böylece şirke ilk yarıda 2 milyar 284 milyon TL net kâr elde etti. İlgili Haber Petrolde dikkat çeken yükseliş! Kritik seviyeye yaklaştı BİST 100'DE BEKLENTİLER Borsada bu hafta bilançolar ana gündem olarak takip edilirken; analistler 10.400 seviyesinin destek ve 10.750 noktasının ise direnç olarak izlemesi gerektiğini aktarıyor. Finansal sonuçları beklentilerden iyi gelen şirketlerde hisse bazlı hareketlilik yaşanabileceği de aktarılıyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ömer Faruk Bingöl