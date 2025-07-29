Borsa neden düşüyor? BİST 100 endeksi kritik bölgeye yaklaştı!

Piyasalarda son dakika! Haftanın ilk gününde %-0,94 değer kaybeden Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bugün de %-0,52 düşüşle 10.487’den kapanış yaptı. Faiz indirimi ve kredi notu beklentilerinin gerçekleşmesinin ardından, ikinci çeyrek bilançolarının da zayıf gelmesi borsada kâr satışlarına sebep oluyor. Endekste 10.400 kritik destek olarak gösterilirken, pazartesi günü açıklanacak temmuz TÜFE verileri dikkatle takip edilecek.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününde de değer kaybetti. Endeks bugün %-0,52 geriledi ve 10.487 puandan kapanış yaptı. Bankacılık Endeksi %0,40 civarında yükselirken; Sınai Endeks %-0,70 ve Hizmetler Endeksi %-0,40 değer kaybı yaşadı.

İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; BİST 100 endeksinde 10.550 seviyesinin ara destek olarak öne çıktığı hatırlatılarak, “Bu seviyenin altındaki fiyatlamalar, 10.400 ana desteğine doğru geri çekilmenin hız kazanmasına sebep olabilir. Orta vadede 10.400-10.750 bandındaki fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyoruz. Temmuz enflasyon verisinden olumlu bir sonuç almamız durumunda 10.750 direnci aşılabilir” denildi.

Analizde bilançolara da dikkat çekilerek “Genel anlamda zayıf kârlılıklar devam edebilir. Faiz indiriminin finansal tablolar üzerindeki etkisi ise 2025 yılı son çeyrek itibarıyla görülebilir” ifadelerine yer verildi.

TEMMUZ ENFLASYON BEKLENTİSİ

İç piyasalarla ilgili günün gelişmelerine bakıldığında;

-TÜİK tarafından temmuz ayına ilişkin TÜFE rakamları 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. İlk tahminler de gelmeye başladı. Matriks tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre; TÜFE'nin Temmuz'da aylık bazda 2,33 olması ve yıllıkta da 33,95’e gerilemesi bekleniyor.

-IMF, Türkiye için büyüme beklentilerini yükselterek; 2025 yılında %2,7’den %3,0’e ve 2026’da da %3,2’den %3,3’e çıkardı.

İlgili Haber Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Hükümet yeni zam teklifini sundu

‘BEYAZ EŞYA’DA İVME KAYBI

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği tarafından açıklanan verilere göre ise; ilk yarıda 6 ana ürün grubunda iç satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 oranında azalırken, ihracat %5 geriledi. Toplam satışlarda %6'lık düşüş yaşanırken, üretim de %8 azaldı.

KÜRESEL PİYASALARDA DURUM

Küresel piyasalarda gündem tarifeler… ABD Başkanı Donald Trump, tarife gerilimlerinin yaşandığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir "zirve" arayışında olmadığını, ancak bu ülkeye Şi'nin daveti üzerine gidebileceğini ifade etti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Çin ile ticaret ateşkesinin 90 gün uzatılmasının “muhtemelen gerçekleşeceğini” söyledi.

ABD'de tüketici güven endeksi Temmuz'da 97,2 olarak gerçekleşti. Öncdeki ay 93,0 olan endeksin bu ay 95,8’e çıkması bekleniyordu.

AB EKONOMİSİ YAVAŞLAYABİLİR

Bu arada ABD'nin Avrupa ürünlerine %15'lik gümrük tarifesinin bölgede ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği, ancak belirsizliğin azalmasıyla bunun kısmen telafi edilebileceği tahmin ediliyor. Avrupa Merkez Bankasının anketinde de 1 yıllık enflasyon beklentisi, %2,8’den %2,6’ya geriledi.

Öte yandan AB ve ABD, Çin'in aşırı kapasitesini dengelemek için ittifak kuracak. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, ticaret anlaşmalarının bir parçası olarak “sübvansiyonlu Çin üretiminin küresel pazarlar üzerindeki etkisini hafifletmek” için bir metal ittifakı geliştirecek.

PİYASALARDA SON RAKAMALAR

Bütün bu gelişmelere göre küresel piyasalarda son duruma (TSİ 17:50 itibarıyla) bakıldığında;

-Ons altın %0,35 primle 3.325 dolara yöneldi.

-Brent petrol %1,0 yükselişle 70 doları aştı.

-Bitcoin’de de işlemler 118 bin dolara yakın yatay seyrini koruyor.