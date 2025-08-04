Bilanço sonrası 13 kurum açıkladı! Ford Otosan (FROTO) 2025 hedef fiyat!

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’un büyük şirketleri arasında yer alan Ford Otosan (FROTO) 2025 yılının ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. KAP’a bildirilen finansal sonuçlara göre;

FROTO ikinci çeyrekte 6 milyar 111 milyon TL kâr elde etti.

Kârlılık çeyreklik bazda %-11,14 ve geçen yılın aynı dönemine göre %-24,28 düşüş gösterdi.

Önceki çeyrekte %4,03 olan net kâr marjı, ikinci çeyrekte %3,14’e geriledi.

Şirketin ilk yarıda toplam kârı ise 12 milyar 987 milyon TL oldu.

İlk yarıda satışlar %20 artarak 365,36 milyar TL’ye yöneldi.

Aynı dönemde FAVÖK ise %-4 geriledi ve 23,26 milyar TL oldu.

İlgili Haber Akaryakıt fiyatları için iyi haber! Petrol yeninden kritik seviyenin altında

FROTO HİSSE FİYAT

Ford Otosan (FROTO) hissesi;

1 Ağustos 2025 itibarıyla 97,45 TL’den kapanış yaptı.

Son 1 yılık dönemde FROTO hissesi %1,86 yükseldi.

Hisse fiyatı son 12 ayda en yüksek 112,70 TL ve en düşük 78,85 TL’yi gördü.

192 BİN ADET ARAÇ SATIŞI

FROTO’da kârlılıktaki düşüşte vergi giderleri ve Romanya yatırımı için yapılan ödemeler etkili oldu.

Bu arada şirket yıllık bazda %38’lik artışla 192 bin 78 adet satış gerçekleştirdi. Yurtiçi satışlar %2 yükselerek 25 bin 649 adede ve yurtdışı satışlar da %46 artışla 166 bin 429 adede çıktı.

Hasılatta, Ford Custom satışlarındaki artış etkili oldu. Ford Courier ve Puma’daki satış performansı da finansallara katkı sağladı.

FROTO 2025 HEDEF FİYAT

Ford Otosan (FROTO) hissesi için gelecek 12 aylık dönemde hedef fiyat raporlarında tahminler şöyle sıralanıyor:

Ak Yatırım: 164,00 TL

164,00 TL Deniz Yatırım: 159,00TL

159,00TL İş Yatırım: 157,79 TL

157,79 TL Vakıf Yatırım: 150,00 TL

150,00 TL Garanti Yatırım: 148,50 TL

148,50 TL Ziraat Yatırım: 145,50 TL

145,50 TL Şeker Yatırım: 143,00 TL

143,00 TL İntegral Yatırım: 141,00 TL

141,00 TL Tera Yatırım: 140,70 TL

140,70 TL Oyak Yatırım: 140,00 TL

140,00 TL Alnus Yatırım: 132,80 TL

132,80 TL ICBC Yatırım: 130,00 TL

130,00 TL Gedik Yatırım: 118,32 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.