Binlerce vatandaşın beklediği açıklama! 14 gün için 15 bin 162 TL harçlık verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Engelsiz İşgücü Uyum Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

"Engelsiz İşgücü Uyum Programını hayata geçiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulunan Işıkhan, paylaşımında şu bilgileri verdi:

14 GÜNLÜK KATILIM İÇİN 15 BİN 162 TL HARÇLIK

"Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başlattığımız Engelsiz İşgücü Uyum Programı sayesinde, katılımcılara 14 günlük katılım için 15 bin 162 lira cep harçlığı, SGK prim desteği, iş arama becerileri, iletişim ve finansal okuryazarlık eğitimleri, ağaçlandırmadan sosyal hizmete, kültürden çevreye uzanan geniş bir yelpazede tecrübe kazanma imkanı sunuyoruz.

ŞARTLARI SAĞLAYAN ANNE VEYA BABA DA YARARLANABİLECEK

Programdan, engelli bireyler ya da başvuru şartlarını sağlayan anne veya babadan biri yararlanabilecek. Hedefimiz, 81 ilde 10 bin engelli vatandaşımızın toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemek."