Bir sigara grubuna daha zam! En pahalısı 82 TL oldu, işte yeni fiyatlar

Philip Morris grubunun ardından JTI grubuna ait sigaralara da zam geldi. 6 Eylül'den itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre, grubun en ucuz sigarası 67 TL, en pahalısı ise 82 TL oldu.

Sigara tiryakilerini üzen haberler peş peşe geldi. Bugün Philip Morris grubuna gelen zammın ardından bir zam da JTI grubuna geldi.

PAKET BAŞINA 3-4 TL ZAM

6 Eylül tarihinden itibaren geçerli olan yeni fiyatlara göre paket başına artış 3-4 TL oldu. Diğer sigara gruplarına da zam gelmesi bekleniyor.

EN UCUZU 67, EN PAHALISI 82 TL OLDU

Son zamla birlikte JTI grubunda en ucuz sigara 67 TL'den, en pahalı sigara ise 82 TL oldu.

PHILIP MORRIS GRUBUNDA FİYATLAR

Philip Morris grubunda ise en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara ise 81 TL'ye çıktı.