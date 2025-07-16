BİST 100 güne ‘sınırlı düşüşle’ başladı: Borsada bu seviyelere dikkat!

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe %-0,14 değer kaybederek 10.211 puandan başladı. Analistler kısa vadede 10.400 seviyesinin direnç olarak izleneceğini, 10.000 puanın ise ana destek konumunda olduğunu ifade ediyor. Gelecek haftaki PPK toplantısından faiz indirimi beklentileri eşliğinde pozitif algının korunduğu ancak hızlı yükselişin ardından piyasada soluklanma yaşandığı aktarılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Arka arkaya üç hafta güçlü bir görünüm sergileyen ve bu süre zarfında %10’un üzerinde değer kazanan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bu haftaya bankacılık sektöründeki satışlarla zayıf bir başlangıç yapmıştı. Endeks pazartesi günü %-1,28 değer kaybederek 10.225 puandan kapanmıştı. BİST 100, haftanın ikinci işlem gününe de %-0,14 gibi sınırı bir düşüşle 10.211 puandan başladı.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede, “Direnç konumundaki 10.400 bölgesinin 2. denemeye rağmen aşılamaması, kısa vadeli momentuma zarar vermiş durumda. İlerleyen süreçte öncelikle 10.150 olmak üzere, ana destek 10.000 üzerinde konsolidasyon yaşanabilir. 10.150 desteğini koruyabilen bir piyasa yapısında düzeltme sürecinin daha kısa soluklu kalması beklenebilir” ifadelerine yer verildi.

Yukarı yönde yeni bir güçlenme eğilimi için ise 10.400 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyaç duyulduğu, bu durumda 10.750 bölgesinin tekrar ajandaya girebileceği aktarıldı.

ABD TÜFE SONRASI PİYASALAR…

Ünlü Yatırım, gelecek haftaki PPK toplantısından faiz indirimi beklentileri eşliğinde pozitif algının korunduğunu aktararak, “Kısa sürede gerçekleşen hızlı yükselişin, soluklanma getirmesinin anlaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Haftanın geri kalanında yurt dışı piyasaların görünümü, yön gösterici olarak çalışabilir. ABD TÜFE rakamı sonrasında küresel varlık fiyatlarında kırılganlığın arttığının altını çizmek gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIKLI BİR DÜZELTME

Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende ise şu görüşlere yer verildi: “Endekste 10.000 bölgesini ana destek olarak yakından takip ediyoruz. Pazartesi günü satışların hacim destekli olmaması sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirilebilir. Ancak kısa vadeli göstergelerin momentum kaybettiğini söyleyebiliriz. Kâr satışlarının sınırlı kalması ve veri akışının destekleyici olması durumunda endeksin yeniden yukarı yönlü ivme kazanma potansiyelini koruduğunu düşünüyoruz.”