BİST 100’de bu yıl bir ilk! Yabancılar 6 haftadır aralıksız hisse alıyor!

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %0,08 geriledi ve 9.170 puandan kapandı. Gün içerisinde 9.265 puana kadar yükselen endeks, gelen satışlarla yönünü tekrar aşağı çevirdi. 9.050 destek ve 9.250 direnç olarak gösterilirken; yabancı yatırımcılar geçen hafta 13,2 milyon dolarlık hisse aldı. Böylece borsada bu yıl ilk defa 6 haftalık seriye ulaşan yabancılar, bu süreçte 895 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD mahkemesinden gelen “tarifelerin durdurulması” yönündeki kararın etkileri küresel piyasalarda hareketliliği artırdı. İç piyasada ise bu gelişmenin yansımaları “daha sınırlı” düzeyde kaldı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi güne pozitif başlayarak en yüksek 9.265 seviyesini test etti. Ancak gelen satışlarla birlikte endeks yönünü tekrar aşağı çevirdi. BİST 100, günü %0,08 değer kaybıyla 9.170 puandan tamamladı. “Bankacılık” endeksinde günlük yükseliş %1’i aşarken; “Sınai” endekste negatif görünüm devam etti.

“9.250 ÜZERİNDE KALICILIK ŞART”

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede borsada kısa vadeli indikatörlerin aşırı satım bölgesine yaklaştığı belirtilerek, “9.059-9.030 bandını destek bölgesi olarak izliyoruz. Yukarıda ise 9.250 seviyesini ilk direnç noktası olarak değerlendiriyoruz. Tepkilerin kalıcı olabilmesi için bu seviyenin hacimli aşılması gerekiyor.” denildi.

MAYIS ENFLASYONU KRİTİK

İntegral Yatırım ise endekste 100 haftalık ortalama seviyenin 9.150’den geçtiğine dikkat çekerek, bu seviyenin kırılması halinde 8.900 seviyelerine doğu geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Analizde, gelecek hafta açılanacak mayıs enflasyon verilerinin önemli olduğu, ılımlı bir TÜFE verisi halinde borsada da toparlanmanın gerçekleşebileceğine işaret edildi.

YABANCILAR 6 HAFTADIR ALIYOR

Bu arada bugün TCMB tarafından haftalık yabancı yatırımcı işlemleri de açıklandı. Buna göre yabancı yatırımcılar 23 Mayıs ile sona eren haftada 13,2 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirdi. Her ne kadar bu işlem sınırlı bir alıma işaret etse de, yabancılar bu yıl ilk defa borsada 6 haftalık alım serisi gerçekleştirdi. Söz konusu 6 haftalık süreçte toplam alım tutarı ise 895,5 milyon dolara ulaştı.