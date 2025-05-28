BİST 100’de kan kaybı sürüyor! Borsada ‘sanayi sektörü’ baskısı

Piyasalarda son dakika! Borsada irtifa kaybı devam ederken, BİST 100 endeksi bugün %0,39 değer kaybetti ve 9.177 puandan kapanış yaptı. İSO tarafından açıklanan raporda; satışlarda gerilemeye, finansman giderlerinde artışa ve kârlılıklarda azalmaya dikkat çekilmişti. Sınai Endeks bugünkü işlemlerde %0,95 değer kaybetti. Bankacılık Endeksi ise %0,6 primle endeksten pozitif ayrıştı. Analistler, 9.050 desteğinin önemini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Sevisi- Borsa İstanbul’da irtifa kaybı devam ediyor. BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %0,39 değer kaybetti ve 9.177 puandan kapanış yaptı. Endeksin gün içerisinde en düşük 9.116 seviyesini test ettikten sonra tepki alımlarının geldiği görüldü. Arka arkaya 4 gün gerileyen endekste bugünkü düşüşün boyutu, diğer günlere göre daha sınırlı gerçekleşti.

Günün önemli gelişmelerine bakıldığında; ABD’li JP Morgan, enflasyon beklentilerine ve faiz indirimlerinin ötelenmesine dikkat çekerek, Türkiye borsası için tavsiyesini "ağırlığını artır" konumundan "nötr" seviyesine indirdi. JP Morgan, daha orta vadede ise düşük değerlemelerin, hisse senetleri için güçlü yükselişe işaret ettiğini de bildirdi.

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SANAYİDEN NEGATİF SİNYALLER

Global Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan yorumda "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" raporuna atıfta bulunularak, “Reel satışlar üst üste ikinci defa geriledi. Finansman giderleri de tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Şirketlerin kârlılığı son yılların en düşük seviyesine indi. Bu üç gösterge, sanayinin zor bir süreçten geçmekte olduğuna işaret etti. Borsa, 2025 yılının en düşük seviyelerine yaklaştı. Bu seviyeler, daha önce alımların geldiği ve endeksin yönünü yukarı çevirdiği önemli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda 9.130-9.030-8.870 destek seviyeleri önemle takip edilecek.” denildi.

ENDEKSTE 9.250 SEVİYESİ KRİTİK

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de “Endekste son günlerde etkisini artıran satış baskısıyla birlikte teknik göstergelerdeki bozulmanın da belirginleştiğini söyleyebiliriz. Öte yandan, ara destek noktası olarak gördüğümüz 9.250 seviyesinin altında gerçekleşen kapanışlar teknik açıdan olumsuz görünümü artırıyor. İlk direnç noktası olarak takip ettiğimiz 9.250 üzerinde kalıcılık sağlanamaması durumunda, endekste 9.050’ye doğru geri çekilme riski göz ardı edilmemeli.” ifadelerine yer verildi.

BORSA NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇER?

Tacirler Yatırım ise faizlerde gerileme, ekonomik büyümede canlanma ve buna bağlı olarak şirket kârlarında toparlanma, iç ve dış ekonomi dışı risklerde azalma gibi katalizörlerin hayat bulması halinde borsada anlamlı bir yükseliş sürecinin başlayabileceğini bildirdi.

İntegral Yatırım da önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon rakamlarının ılımlı gelmesi halinde piyasanın da bundan olumlu etkilenebileceği görüşünü dile getirdi.

PİYASADA GÜN SONU RAKAMLARI

Hafta ortası işlemler tamamlanırken, TSİ 18:00 itibarıyla piyasalarda son rakamlar şöyle;

-Dolar sınırlı bir primle 39,07 TL’ye yöneldi, Euro ise 44,23 TL’ye geriledi.

-Gün içerisinde en yüksek 3325 doları test eden ons altın ise yönünü tekrar aşağı çevirerek 3300 doların altına sarktı.

-Spot piyasada gram altın fiyatı, kurlardan aldığı destekle 4.140 TL’de konumlanırken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı akşam saatlerinde 4.125 – 4.175 TL alım ve satım bandında hareket ediyor. Çeyrek altın da akşam saatlerinde 6.820 TL’den satılıyor.

-Brent petrol bugün %0,85 primle 64,40 dolara yöneldi.

-Bitcoin ise %1,75 geriledi. Akşam saatlerinde işlemler 107 bin 600 dolara yakın devam ediyor.