BİST 100’de yükseliş sürecek mi? Faiz indirimi hangi sektörleri öne çıkaracak?

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dün %2,98 primle 9.277’den kapandı. Analistler, teknik olarak 9.250 üzerinde kalıcılık halinde pozitif görünümüm devam edebileceğini, temel olarak faiz indirimi beklentisinin borsayı desteklediğini ifade ediyor. Bankacılık, gayrimenkul ve otomotiv başta olmak üzere dayanıklı tüketim, taş, toprak, çimento, seramik, teknoloji ve perakende sektörlerinin faiz indirimlerinden pozitif etkilenebileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemleri %2,98 primle 9.277 puandan tamamladı. Böylece endeks, analistlerin ilk kritik direnç olarak gösterdiği 9.250 seviyesinin üzerinde tamamladı. Aynı zamanda endeks, 12 Mayıs sonrası işlemlerde “en hızlı günlük yükselişine” de imza attı.

Endeks, mayıs ortasından itibaren kısa vadeli direnç olarak öne çıkan 5 günlük ortalamanın da altında hareket ediyordu. BİST 100, dün 9.130 seviyesinde bulunan 5 günlük ortalamayı da yukarı kırdı.

Analistler, teknik olarak 9.250 üzerinde “kalıcılık” halinde, endekste pozitif görünümün de devam edebileceğini belirtiyor.

ENFLASYON MORAL VERDİ

Teknik göstergeler pozitife dönerken, temel olarak beklenti altında gelen mayıs enflasyonu, borsadaki olumlu havayı destekledi. Dün açıklanan mayıs enflasyonu, %2,1 aylık artış beklentisine karşılık %1,53 olarak gerçekleşti. İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, enflasyonun yıl sonunda %30'un ve 12 ay içinde de %24'ün altına gerilediği bir senaryonun “gayet gerçekçi” olduğu belirtilerek, “TCMB'nin ihtiyatlı davranarak, 19 Haziran’daki PPK toplantısında fonlamayı üst banttan (%49) politika faizine (%46) çekeceğini, politika faizi indirimi için 24 Temmuz toplantısını bekleyeceğini tahmin ediyoruz” denildi.

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REZERVLERİN SEYRİ ÖNEMLİ

Mayıs TÜFE verisi sonrasında daha hızlı bir faiz indirim süreci ihtimalinin de arttığına dikkat çekilen yorumda, “Politika faizi indiriminin 19 Haziran toplantısında da gerçekleşmesi mümkün. Rezervlerin seyri burada belirleyici önemli olacak. Önümüzdeki ilk toplantıda indirim olacaksa, TCMB 16-18 Haziran günlerinde ortalama fonlama faizini düşürerek sinyal verebilir” değerlendirmesinde bulunuldu.

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BORSADA HANGİ SEKTÖRLER?

Faiz indirimi beklentisi radara girerken, bunun borsaya yansımaları şimdiden takip edilmeye başlandı. Borsada faize hassas sektörler olarak bilinen bankacılık, gayrimenkul ve otomotiv faiz indiriminden pozitif etkilenmesi beklenen ilk 3 sektör olarak gösteriyor.

Dayanıklı tüketim, taş, toprak, çimento, seramik, teknoloji ve perakende sektörlerinin de pozitif etkilenebileceği ifade ediliyor.

Daha uzun vadede ise faizlerdeki düşüşün, bütün şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşüreceği ve yatırımların artmasını beraberinde getireceği için, borsanın geneline pozitif yansıyacağı belirtiliyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsada dünkü işlemlerde BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisselere bakıldığında;

-Akbank %6,92, Garanti Bankası %5,75 ve Yapı Kredi %5,72 prim yaptı.

-Emlak Konut GYO %6,22 primle öne çıkanlar arasında yer aldı.

-TOFAŞ Oto Fabrikalarında %5,6 ve Ford Otosan’da %4,86 yükseliş dikkat çekti.

-BİST Taş Toprak endeksinde de (XTAST) yükseliş %2,99 olarak gerçekleşti.