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Ekonomi

Bitcoin 2 haftanın dibini gördü! Para çıkışı başladı, ibre terse döndü

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Kripto varlık Bitcoin bugünkü işlemlerde 82 bin 180 dolara kadar geriledi ve 21 Eylül’den bu yana en düşük seviyesini test etti. Küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, teknoloji hisselerinde artan soru işaretleri ve kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi BTC’de satışları hızlandırdı. Güçlü yükselişin ardından gelen kâr satışları da düşüşte etkili olurken, bu haftanın 3 işlem gününde 248 milyon dolarlık para çıkışı dikkat çekti.

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ÖMER FARUK BİNGÖL- Kripto varlık Bitcoin’de dikkat çeken hareketler yaşanıyor. BTC’de geçen hafta 87 bin dolar sınırından başlayan satış baskısı, bugün 82 bin 180 dolara kadar devam etti. Böylece BTC, 21 Eylül işlemlerinden bu yana en düşük seviyesini gördü. TSİ 08:15 itibarıyla fiyatlarda 82 bin 750 dolara yakın seviyelerde denge arayışı devam etti.

Küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, ABD’de Nasdaq endeksindeki düşüş, teknoloji hisselerinde artan riskler ve kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi BTC’de satışları hızlandırdı. Güçlü yükselişin ardından gelen kâr satışları da düşüşte etkili oldu.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler “Bitcoin’in kısa sürede gerçekleştirdiği güçlü yükselişin ardından 87 bin dolar bölgesinde zorlanması, yatırımcıları kâr satışına yöneltti. Bu seviyenin birkaç defa aşılamaması teknik satışları artırırken; kaldıraçlı işlemlerin tasfiyesiyle düşüş daha da hızlandı. Kısa vadede 80 bin – 82 bin dolar bandı önemli bir destek noktası olarak takip edilebilir” görüşünü dile getiriyor.

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TAHVİLLER VE RİSK İŞTAHI

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, Bitcoin gibi riskli varlıkları da baskıladı. Petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi küresel enflasyon endişelerini yeniden artırırken, faiz indirimlerinin daha yavaş gerçekleşebileceği beklentisini güçlendiriyor. Analistler; yüksek petrol, yüksek tahvil faizi ve güçlü dolar denkleminin kripto piyasası için ‘negatif’ olduğunu ifade ediyor.

Bitcoin 2 haftanın dibini gördü! Para çıkışı başladı, ibre terse döndü
Başlık ResmiBitcoin 2 haftanın dibini gördü! Para çıkışı başladı, ibre terse döndü

TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Bitcoin’in teknoloji hisseleriyle korelasyonunun güçlendiği bir dönemde Nasdaq’taki geri çekilme de dikkat çekiyor. Özellikle yapay zekâ şirketlerinin yüksek değerlemeleri ve dev yatırım harcamaları, teknoloji hisselerinde soru işaretlerini gündemde tutuyor. Nasdaq dünkü işlemlerde yüzde 0,22 değer kaybetti.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Öte yandan bu hafta ETF hareketlerinden de önemli bir sinyaller geldi. Pazartesi 90 milyon dolar olan para çıkışı salı günü 119 milyon dolara döndü. Dünkü işlemlerde ise 277 milyon dolarlık para çıkışı gerçekleşti. 3 işlem gününde net para çıkışı ise 248 milyon dolar oldu.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL
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