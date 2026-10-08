Fiyatlar 10 kat yükseldi! 1 günde 500 bin dolar kazanıyorlar

Orta Doğu’da belirsizlikler bölgedeki son gelişmelerle artarken; riskler, petrol taşımacılığında maliyetleri de patlattı. ING’nin bir raporuna göre ham petrol tankerlerinde günlük kazançlar 500 bin doları aştı. Böylece navlun maliyetleri bir yılda yaklaşık 10 kat yükseldi. Bu arada Hürmüz Boğazı’ndaki son saldırılarla birlikte Brent petrolün varil fiyatı bugün 102,5 dolara ulaştı.

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ÖMER FARUK BİNGÖL- Ortadoğu’da çatışmaların genişleme riski petrol piyasasında arz endişelerini yeniden güçlendirirken, ham petrol tankerlerinde navlun maliyetleri bütün zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ING’nin raporuna göre küresel ham petrol tankerlerinin ortalama günlük kazancı ekim başında 500 bin doların üzerine yükseldi. Bu rakam, 2025 yılı ortalamasının yaklaşık 10 katı seviyesinde bulunuyor.

ING, İran savaşının uzaması ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların petrol taşımacılığında rotaları yeniden şekillendirdiğini belirtti. Askeri koruma altında taşımacılık kapasitesine yönelik talebin artması da navlunları sert biçimde yukarı çekti.

VARİL BAŞINA 35 DOLAR!

Kurum, yüksek tanker maliyetlerinin güçlü rafineri marjlarıyla birleşerek akaryakıt fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturduğunu bildirdi. Suudi Arabistan’daki Ras Tanura’dan Rotterdam’a ham petrol taşımanın maliyeti 2025 yılında varil başına yaklaşık 2 dolar seviyesindeyken, bu maliyet eylül ayında 35 doların üzerine çıktı.

NT, 102 DOLARI GEÇTİ

Bu arada Brent petrolün varil fiyatı 8 Ekim işlemlerinde yüzde 1’in üzerinde primle 102,5 dolara ulaştı. Bölgeden gelen son haberlere bakıldığında; Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılar, savaşının başlamasından bu yana haftalık bazda en yüksek seviyeye ulaştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz’deki bütün geçiş yollarının "meşru talepleri karşılanana kadar" yakında kapatılacağını duyurdu.

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ASKERİ OPERASYON İDDİASI

NBC News'in bir haberinde ise, ABD’nin, önümüzdeki haftalarda İran'da büyük ölçekli askeri operasyonların yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirdiği ileri sürüldü. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Jazan ve Najran havaalanlarına yönelik saldırıları da bölgedeki enerji arzı ve altyapısına ilişkin endişeleri artırdı.

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PETROLDE BEKLENTİLER

Bu arada son olarak ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), Brent petrolün 2026'nın son çeyreğinde varil başına ortalama 105 dolar olacağını öngörmüştü Bu tahmin, geçen aya göre 14 dolar yukarı çekildi. EIA, Orta Doğu'daki arz aksaklıkları ve dizel piyasasındaki sıkışıklığın fiyatları desteklediğini belirtirken, petrol akışlarının toparlanmasıyla birlikte Brent'in de 2027'de ortalama 84 dolara gerilemesini bekliyor.



| Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL

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