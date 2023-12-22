Bitcoin bağışlayana vatandaşlık verecekler! Bu kadarı da pes

22 Aralık 2023 16:33 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:39

El Salvador hükümeti, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınma programlarına Bitcoin ile destek veren yabancılara kolaylaştırılmış vatandaşlık imkanı sağlayacak. El Salvador Kongresi, Bitcoin 'bağışı' yapan yabancıların vatandaşlığa hızlı bir şekilde kabul edilmesini mümkün kılan bir göç reformunu onayladı.

Reuters'ın haberine göre karar, El Salvador Başkanı Nayib Bukele‘nin liderliğindeki 'Nuevas Ideas' partisinin ağırlıklı olduğu tek meclisli kongre tarafından alındı.Yasanın yakında yürürlüğe girmesi planlanırken, kararla yabancı yatırımın teşvik edilmesi amaçlanıyor.

BİTCOİN BAĞIŞLAYANA EL SALVADOR VATANDAŞLIĞI

Reform, El Salvador’un ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak isteyen cömert yabancıların, öncelikli kalkınma projelerine Bitcoin ile bağış yapabileceklerini belirtiyor.

Reform, vatandaşlığa başvuranların normalde gereken beş yıllık sürekli ikamet koşulunu veya Salvadorlu bir eşe sahip olanların iki yıllık ikamet koşulunu esnetiyor. Bu koşullar, İspanyolca konuşmayan ülkelerden gelenler için geçerli.

BİTCOİN'İ RESMİ PARA BİRİMİ İLAN ETMİŞTİ

El Salvador, 2021 yılında Bitcoin’i resmi para birimi ilan etti, ancak uygulama aksaklıklarla karşılaştı ve kullanımı kısıtlı kaldı. Dijital para biriminin bazı yabancı hayranları, özellikle kıyı bölgelerinde olmak üzere ülkeye yerleşti.

Nayib Bukele, 4 Şubat’ta El Salvador'un başkanlığı için tekrar yarışacak. Bukele’nin parasal sorunlar yaşayan hükümeti, şu anda ülkenin düşük ekonomik büyüme sorununu çözmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir finansman anlaşması yapmaya çalışıyor.