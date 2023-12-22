Elon Musk'tan kritik Bitcoin ve ETF açıklaması! Bir zamanlar hayranıydı...

22 Aralık 2023 09:38 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 09:38

Teknoloji milyarderi Elon Musk, ABD'deki finans piyasalarını sert sözlerle eleştirdi. Musk, Perşembe günü Ark Investment Management Kurucusu Catie Wood ile X üzerinden gerçekleştirilen söyleşide konuştu.

Wood, söyleşide Musk ile yapay zekâ, Bitcoin ve diğer konularla ilgili konuşacağını belirtmişti. Ancak Musk, Bitcoin'e ilişkin soruyu kaçamak bir cevapla geçiştirdi.

"HİSSEDARLARIN BASKISI VERİMLİLİĞİ DÜŞÜRÜYOR"

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, açık şirketlerin karşılaştığı yasal düzenlemelere değindi. Hissedarlardan gelen baskının verimliliği düşürdüğünü ve pasif endeks yatırımının oynaklığı artırdığını vurguladı. Musk, şöyle konuştu:

"Halka açık şirketin kötü bir çeyrek geçirmemesi için yoğun bir baskı var. Bu, faaliyetlerin daha az verimli olmasıyla sonuçlanabiliyor. Yatırımcılarla şirketlerin uzun vadeli vizyonları arasındaki zaman ufku eşleşmiyor"

Tesla'nın halka açık haliyle sermayeye daha kolay eriştiğini söyleyen Musk, SpaceX'in halka kapalı olmasının yüksek risk alabilmelerini sağladığını belirtti.

"ETF GİBİ PASİF YATIRIMLAR PİYASAYI TEKELLEŞTİRİYOR"

ETF gibi pasif yatırımları takip eden yatırımcılarının sayısının fazlasıyla arttığına dikkat çeken Musk, bu yatırımlara ilişkin şu eleştiride bulundu:

"Günün sonunda birileri aktif yatırım kararı veriyor. Pasif yatırımcılar aktif yatırımcıların kararına göre hareket ediyor. Sonuç olarak dört, beş aktif yatırımcının kararına göre devasa hisse hareketleri oluşuyor."

Musk'ın yorumunun, kripto para piyasalarında Bitcoin ETF'sinin onaylanmasına ilişkin beklentilerin arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

BİTCOİN SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Söyleşide Wood, Musk'a Bitcoin'in finans piyasaları üzerindeki potansiyel etkilerini sordu. Soruya yanıt vermekten kaçınan Musk, "Kripto paralar hakkında düşünmeye pek vakit harcamadığımı söylemeliyim" dedi.

Dolar, euro ve lira gibi itibari paralara ilişkin Musk, "Enflasyona uğramadığı ya da değer kaybı yaşamadığı sürece iyidirler. Yeter ki hükümetler çok fazla para basarak suistimal etmesinler" yorumunda bulundu.

BİR ZAMANLAR KRİPTO PARA HAYRANIYDI

Elon Musk, Bitcoin ve Dogecoin gibi kripto para birimlerine ilişkin açıklamalarıyla tanınıyor. Özellikle 2020 ve 2021 yıllarında kripto paralarla ilgili çok sayıda olumlu açıklama yapan Musk, piyasanın yükselmesine de katkıda bulunmuştu.

Şu anda Tesla'nın bilançosunda 10 bin Bitcoin bulunuyor. Bu, 441 milyon 282 bin dolarlık bir kripto birikimi anlamına geliyor.

BİTCOİN 44 BİN DOLARI AŞTI

Fed'in faizi sabit tutmasıyla birlikte, ABD'de parasal sıkılaştırmada sona gelindiği düşünülüyor. Bu piyasa görüşü, kripto para gibi riskli varlıklara yönelik talebin artmasına neden oldu. Kripto para birimleri, geçtiğimiz bir ayda düşük seviyelerinden toparlandı. Sıkılaştırma döneminde 19 bin doların altına düşen Bitcoin, şu anda 44 bin dolar seviyesini aşarak yatırımcılarını cesaretlendiriyor.