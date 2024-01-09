Bitcoin ETF onayı ne zaman? Bitcoin ETF kararı nedir, ne zaman onaylanacak?

9 Ocak 2024 08:37 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 09:33

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC)’ten kripto yatırımcılarıcının merakla beklediği Bitcoin ETF onayı, gerçekleşirse eğer kripto paranın piyasası milyarlarca dolar değerinde artabilir. ETF onayının gündeme gelmesi 2024 ilk günlerinde Bitcoin’in dalgalanmasına neden oldu. 8 Ocak Pazartesi günü 44.100’den işlem gören Bitcoin, önceki işlemden bu yana 157 dolar düşüş yaşadı. Bu nedenle kripto para yatırımcıları tarafından son zamanlarda sıkça araştırılan konu Bitcoin ETF onayı ne zaman? İşte detaylar…

BITCOİN ETF ONAYI NE ZAMAN?

Kripto yatırımcıları, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin ETF kararını bekliyor. Bitcoin ABD Doları, 8 Ocak Pazartesi günü 44.100’den işlem gördü ve önceki işlemden bu yana 157 dolar düşüş yaşadı. SEC’in ETF ihraççılarının başvurlarında en az 10 ocak’a kadar hareket etme süresi var.

BİTCOİN ETF ONAYI NASIL OLUR?

Bitcoin ETF’sinin işlem görmesi için ilk olarak, ETF’leri listeleyecek borsalar tarafından 19b-4 başvuruları imzalanmalıdır. Son olarak ise BlackRock ve Fidelity içeren, ihraççıların kat başvuruları S-1 formlarının onaylanması gerekiyor.

BİTCOİN ETF ONAYI NEDİR?

ETF, kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) fiyatına entegredir. Bitcoin ETF’leri kripto para birimi borsaları yerine geleneksel piyasa borsalarında işlem yapabilir.

BITCOIN NE KADAR, KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

Piyasa değeri en büyük olan bir numaralı kripto para birimi Bitcoin, ETF rüzgarı ve Fed'in faiz indirimine başlayacağı sinyaliyle akşam saatlerinde yükselişini hızlandırdı. ABD ve Asya piyasalarındaki nedenle 43 bin dolara kadar inen Bitcoin, öğle saatlerinde 45 bin doları aştı. Bitcoin akşam saatlerinde ise 47 bin doları görerek son 21 ayın zirvesine yükseldi. Bitcoin'in kurucusu olarak bilinen Nakamoto’nun gizemli hareketi ise dikkat çekti.

Amiral kripto para birimi Bitcoin, rekor üstüne rekor kırıyor. Bitcoin, hafta sonu bir düzeltme yaşayarak 43 bin dolara kadar gerilemişti. Yaralarını hızla saran piyasanın en değerli kripto para birimi Bitcon, akşam saatlerinde yükselişini hızlandırdı. Önce 45 bin doları aşan Bitcoin, 47 bin doların da üstüne çıkarak son 21 ayın en yüksek seviyesini gördü.

43 BİN DOLARA KADAR İNMİŞTİ

ABD’den gelen tarım dışı istihdam verileri sonrası Merkez Bankası’nın (FED) erken faiz indirimi beklentilerinin olumsuz etkilenmesiyle Bitcoin hafta sonunu kapatırken 1.300 dolarlık bir düzeltme yaşamıştı.

Pazar günü akşam saatlerinde Bitcoin, 43.200 dolara kadar geriledi.

SON 22 AYIN ZİRVESİ

Gün içinde pozitif haber akışının devam etmesiyle yönünü yukarı çeviren Bitcoin, öğle saatlerinde gelen alımlarla 45 bin doları aşmıştı. Bitcoin, akşam saatlerinde yeniden atağa kalktı. Önce 46 bin doları aşan Bitcoin, 47 bin 330 dolara kadar çıktı. Bu Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 doları gördükten sonra sert düşen Bitcoin'in Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.