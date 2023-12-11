Bitcoin fiyatında sert düşüş: Haftalık kazancını 20 dakikada sildi

11 Aralık 2023 09:17 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:19

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bitcoin fiyatı, gece saatlerinde 43 bin 357 dolar seviyesinden yüzde 6,5'lik bir düşüş yaşayarak 40 bin 659 dolara düştü. Sadece 20 dakikada neredeyse tüm haftalık kazançlarını silmesinin ardından hafifçe toparlanan kripto para birimi, yazının yazıldığı sırada 41 bin 895 dolardan işlem görüyor.

En büyük ikinci kripto para birimi konumundaki Ethereum (ETH) da benzer bir düşüşe sahne oldu. Önde gelen altcoin, BTC ile aynı dakikalarda yüzde 8,9 değer kaybetti. Kayıplarının bir kısmını daha sonra geri alan Ethereum, şu anda 2 bin 240 dolar civarında alıcı buluyor.

1,5 MİLYAR DOLARLIK TASFİYE

CoinGlass'ın paylaştığı verilere göre, yaşanan kısa süreli düşüş 270 milyon dolardan fazla uzun pozisyonun tasfiye edilmesine neden oldu. Düşüş aynı zamanda BTC'deki 1,2 milyar dolarlık açık pozisyonu da sildi. Varlıktaki açık pozisyon şu anda 17,9 milyar dolar civarında seyrediyor.

Bu düşüş, kripto analisti Scott Melker'ın, Bitcoin'in haftalık sekizinci yeşil mumunu da kapattığını belirterek bir 'düzeltme' beklediğini söylemesinin ardından geldi.

Bu düşüş, Bitcoin için bir aydan uzun bir süredir görülen en büyük tek günlük düşüşe işaret ederken, varlık son 30 gün içinde yüzde 12'den fazla değer kazandı.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

BTC'nin 1 Ocak 2023'ten bugüne ise yüzde 150 oranında yükseldi. Yükseliş trendinin başlıca nedeni, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) birkaç spot Bitcoin borsa yatırım fonunu (ETF) onaylayacağına yönelik beklentiler oldu. SEC'in bunu onaylaması halinde, ABD'deki büyük kurumlar BTC'ye ilk defa sistemlerine tam olarak entegre edecek.

Bitcoin'in yükselişine katkıda bulunan bir diğer şey ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki yılın ortalarında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki daha geniş piyasa beklentisi oldu.